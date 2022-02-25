On The Floor Şarkı Sözleri
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Jennifer Lopez
On The Floor
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J-LO!
–J-LO!
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It’s a new generation
–bu yeni bir jenerasyon
Mr. Worldwide
–Bayan Evrensel
Up for all you people
–Siz bütün insanlar için ileriye
***
Darling get on the floor
–Tatlım sahneye gel
Darling get on the floor
–Tatlım sahneye gel
***
Let me introduce you to my party people
–Seni parti insanlarıma tanıtmama izin ver
In the club… huh
–Klüpte… huh
***
I’m loose
–Ben hafifmeşrebim
And everybody knows I get off the train
–Ve herkes benim treni kaçırdığımı bilir
Baby it’s the truth
–Bebeğim bu doğru
I’m like Inception I play with your brain
–Başlangıç gibiyim senin beyninle oynuyorum
So I don’t sleep I snooze
–Bu yüzden ben uyumam kestiririm
I don’t play no games so don’t get it confused no
–Oyunlar oynamam bu yüzden bu işi karıştırma hayır
Cos you will lose yeah
–Çünkü kaybedersin evet
Now pump it up
–Şimdi onu hareketlendir
And back it up like a Tonka truck
–Ve Tonka kamyonu gibi onu yedekle
***
If you go hard you gotta get on the floor
–Eğer sertleşceksen sahneye gel
If you’re a party freak then step on the floor
–Eğer parti düşkünüysen o zaman sahneye gel
If you’re an animal then tear up the floor
–Eğer bir hayvansan o zaman sahneyi hareketlendir
Break a sweat on the floor
–Sahnede ki endişeyi ortadan kaldır
Yeah we work on the floor
–Evet biz sahnede çalışırız
Don’t stop keep it moving
–Durma hareket ettirmeye devam et
Put your drinks up
–İçeceklerinizi dikin
Pick your body up and drop it on the floor
–Vücudunuzu alın ve onu sahneye bırakın
Let the rhythm change your world on the floor
–Sahnede ritmin dünyanızı değiştirmesine izin verin
You know we’re running sh*t tonight on the floor
–Biliyorsun bu gece biz sahnede hareket eden pislikleriz
Brazil Morocco
–Brazilya’dan Fas’a
London to Ibiza
–Lonra’dan Ibiza’ya
Straight to LA, New York
–Doğruca Los Angels’a, New York’a
Vegas to Africa
–Vegas’tan Afrika’ya
***
Dance the night away
–Gece bıyı dans et
Live your life ,and stay young on the floor
–Hayatını yaşa, ve sahnede genç kal
Dance the night away
–Gece boyu dans et
Grab somebody, drink a little more
–Birisini yakala, biraz daha iç
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece sahnede olacağız
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece sahnede olacağız
***
I know you got it clap your hands on the floor
–Biliyorum sahnede ellerinizi çırpın
And keep on rockin’, rock it up on the floor
–Ve sallanmaya devam edin, sahneye aniden gelebilir
If you’re a criminal kill it on the floor
–Eğer bir katilsen onu sahnede öldür
Steal it quick on the floor, on the floor
–Onu çabucak çal sahnede, sahnede
Don’t stop keep it moving
–Hareket etmeyi kesme
Put your drinks up
–İçeceklerinizi dikin
It’s getting ill, it’s getting sick on the floor
–Gittikçe keyifsizleşiyor, gittikçe fenalaşıyor sahnede
We never quit, we never rest on the floor
–Biz asla terk etmeyiz, biz asla dinlenmeyiz sahnede
If I ain’t wrong we’ll probably die on the floor
–Eğer yanılmıyorsam büyük ihtimalle biz sahnede öleceğiz
Brazil Morocco
–Brazilya’dan Fas’a
London to Ibiza
–Londra’dan Ibiza’ya
Straight to LA, New York
–Doğruca Los Angels’a, New York’a
Vegas to Africa
–Vegas’tan Afrika’ya
***
Dance the night away
–Gece bıyı dans et
Live your life ,and stay young on the floor
–Hayatını yaşa, ve sahnede genç kal
Dance the night away
–Gece boyu dans et
Grab somebody, drink a little more
–Birisini yakala, biraz daha iç
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece sahnede olacağız
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece sahnede olacağız
***
That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy
–Bu kalça eski okul Chevy’de ki hasırlarla dolu bir bavul gibi
Seven tray donkey donk
–Yedi tepsi gibi kalça
All I need is some vodka and some coke
–Bütün ihtiyacım olan şey biraz vodka ve biraz da kola
And watch and she gon’ get donkey konged
–Ve izle ve o bu kalçayı alacak
Baby if you’re ready for things to get heavy
–Bebek eğer işleri ağırlaştırmaya hazırsan
I get on the floor and act a fool if you let me dale
–Sahneye gelicem ve salak taklidi yapıcam eğer vadin olmama izin verirsen
Don’t believe me just bet me
–Bana inanma benimle sadece bahse gir
My name ain’t Keath but I see why you Sweat me
–Benim adım Keath değil ama bana karşı neden endişeli olduğunu anladım
L.A. Miami New York
–Los Angles Miami New York
Say no more get on the floor
–Artık sahneye gel deme
***
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece biz sahnede olacağız
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece biz sahnede olacağız
Lalalalalalalalalalalalalala
–Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight we gon’ be it on the floor
–Bu gece biz sahnede olacağız