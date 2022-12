Jennifer Lopez

J-LO! –J-LO! *** It’s a new generation –bu yeni bir jenerasyon Mr. Worldwide –Bayan Evrensel Up for all you people –Siz bütün insanlar için ileriye *** Darling get on the floor –Tatlım sahneye gel Darling get on the floor –Tatlım sahneye gel *** Let me introduce you to my party people –Seni parti insanlarıma tanıtmama izin ver In the club… huh –Klüpte… huh *** I’m loose –Ben hafifmeşrebim And everybody knows I get off the train –Ve herkes benim treni kaçırdığımı bilir Baby it’s the truth –Bebeğim bu doğru I’m like Inception I play with your brain –Başlangıç gibiyim senin beyninle oynuyorum So I don’t sleep I snooze –Bu yüzden ben uyumam kestiririm I don’t play no games so don’t get it confused no –Oyunlar oynamam bu yüzden bu işi karıştırma hayır Cos you will lose yeah –Çünkü kaybedersin evet Now pump it up –Şimdi onu hareketlendir And back it up like a Tonka truck –Ve Tonka kamyonu gibi onu yedekle *** If you go hard you gotta get on the floor –Eğer sertleşceksen sahneye gel If you’re a party freak then step on the floor –Eğer parti düşkünüysen o zaman sahneye gel If you’re an animal then tear up the floor –Eğer bir hayvansan o zaman sahneyi hareketlendir Break a sweat on the floor –Sahnede ki endişeyi ortadan kaldır Yeah we work on the floor –Evet biz sahnede çalışırız Don’t stop keep it moving –Durma hareket ettirmeye devam et Put your drinks up –İçeceklerinizi dikin Pick your body up and drop it on the floor –Vücudunuzu alın ve onu sahneye bırakın Let the rhythm change your world on the floor –Sahnede ritmin dünyanızı değiştirmesine izin verin You know we’re running sh*t tonight on the floor –Biliyorsun bu gece biz sahnede hareket eden pislikleriz Brazil Morocco –Brazilya’dan Fas’a London to Ibiza –Lonra’dan Ibiza’ya Straight to LA, New York –Doğruca Los Angels’a, New York’a Vegas to Africa –Vegas’tan Afrika’ya *** Dance the night away –Gece bıyı dans et Live your life ,and stay young on the floor –Hayatını yaşa, ve sahnede genç kal Dance the night away –Gece boyu dans et Grab somebody, drink a little more –Birisini yakala, biraz daha iç Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece sahnede olacağız Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece sahnede olacağız *** I know you got it clap your hands on the floor –Biliyorum sahnede ellerinizi çırpın And keep on rockin’, rock it up on the floor –Ve sallanmaya devam edin, sahneye aniden gelebilir If you’re a criminal kill it on the floor –Eğer bir katilsen onu sahnede öldür Steal it quick on the floor, on the floor –Onu çabucak çal sahnede, sahnede Don’t stop keep it moving –Hareket etmeyi kesme Put your drinks up –İçeceklerinizi dikin It’s getting ill, it’s getting sick on the floor –Gittikçe keyifsizleşiyor, gittikçe fenalaşıyor sahnede We never quit, we never rest on the floor –Biz asla terk etmeyiz, biz asla dinlenmeyiz sahnede If I ain’t wrong we’ll probably die on the floor –Eğer yanılmıyorsam büyük ihtimalle biz sahnede öleceğiz Brazil Morocco –Brazilya’dan Fas’a London to Ibiza –Londra’dan Ibiza’ya Straight to LA, New York –Doğruca Los Angels’a, New York’a Vegas to Africa –Vegas’tan Afrika’ya *** Dance the night away –Gece bıyı dans et Live your life ,and stay young on the floor –Hayatını yaşa, ve sahnede genç kal Dance the night away –Gece boyu dans et Grab somebody, drink a little more –Birisini yakala, biraz daha iç Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece sahnede olacağız Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece sahnede olacağız *** That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy –Bu kalça eski okul Chevy’de ki hasırlarla dolu bir bavul gibi Seven tray donkey donk –Yedi tepsi gibi kalça All I need is some vodka and some coke –Bütün ihtiyacım olan şey biraz vodka ve biraz da kola And watch and she gon’ get donkey konged –Ve izle ve o bu kalçayı alacak Baby if you’re ready for things to get heavy –Bebek eğer işleri ağırlaştırmaya hazırsan I get on the floor and act a fool if you let me dale –Sahneye gelicem ve salak taklidi yapıcam eğer vadin olmama izin verirsen Don’t believe me just bet me –Bana inanma benimle sadece bahse gir My name ain’t Keath but I see why you Sweat me –Benim adım Keath değil ama bana karşı neden endişeli olduğunu anladım L.A. Miami New York –Los Angles Miami New York Say no more get on the floor –Artık sahneye gel deme *** Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece biz sahnede olacağız Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece biz sahnede olacağız Lalalalalalalalalalalalalala –Lalalalalalalalalalalalalala Tonight we gon’ be it on the floor –Bu gece biz sahnede olacağız