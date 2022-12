Jennifer Lopez

Let all the heat pour down Bütün sıcaklık bırak aksın I'm good as long as he's around O burada olduğu sürece ben iyiyim He let's me wear the crown Benim taç takmama izin veriyor I do my best to make him proud Onun kendisini gururlu hissetmesi için en iyisini yaparım *** Now all my super ladies Şimdi benim bütün süper bayanlarım I got my baby, if you got your baby, baby Benim partnerim var, eğer partneriniz varsa, partneriniz *** Move your body, Move your body Haydi durma yerinde, durma yerinde Dance for your papi Papin için dans et Rock your body, Rock your body, Salla vücudunu, salla vücudunu Dance for your papi Papin için dans et *** Put your hands up in the air, dance for your man if you care Ellerini havaya kaldır, eğer takıyorsan adamın için dans et Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh Elerini havaya kaldır, havaya, havaya, havaya, ohohohoohoh *** Move your body, Move your body Haydi durma yerinde, durma yerinde Dance for your papi Papin için dans et Rock your body, Rock your body, Salla vücudunu, salla vücudunu Dance for your papi Papin için dans et *** My rock is shinin' bright Benim rockım ışıl ışıl parlıyor Even if he ain't by my side Benim yanımda olmasa bile He makes sure that I glow Benim ışıldamamı sağlıyor I make sure everybody knows Bende herkese duruyorum *** Now all my super ladies Şimdi benimbütün süper bayanlarım I got my baby, if you got your baby, baby Benim partnerim var, eğer partneriniz varsa, partneriniz *** Move your body, Move your body Haydi durma yerinde, durma yerinde Dance for your papi Papin için dans et Rock your body, Rock your body, Salla vücudunu, salla vücudunu Dance for your papi Papin için dans et *** Put your hands up in the air, dance for your man if you care Kaldır ellerini havaya, takıyorsan adamın için dans et Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh Ellerini havaya kaldır, havaya, havaya, havaya, ohohohohoh *** Move your body, Move your body Haydi durma yerinde, durma yerinde Dance for your papi Papin için dans et Rock your body, Rock your body, Salla vücudunu, salla vücudunu Dance for your papi Papin için dans et *** Step up, step up Zıpla, zıpla Let your hair down Saçlarını sal Pop, drop, and lock Pop, damla ve kilit It go all out Hepsi dışarı gider If he rocks Rock yaparsa Tear up the crowd Kalabalığı dağıt Dance for your papi Papi için dans et *** Llegale, llegale Sueltate el pelo Levantate, cai, aseguralo Ve por todas Si el es lo maximo Asota baldosa Baila para tu papi *** Now all my super ladies Şimdi benimbütün süper bayanlarım I got my baby, if you got your baby, baby Benim partnerim var, eğer partneriniz varsa, partneriniz *** Move your body, Move your body Haydi durma yerinde, durma yerinde Dance for your papi Papin için dans et Rock your body, Rock your body, Salla vücudunu, salla vücudunu Dance for your papi Papin için dans et *** Put your hands up in the air, dance for your man if you care Ellerini havaya kaldır, eğer takıyorsan adamın için dans et Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh Elerini havaya kaldır, havaya, havaya, havaya, ohohohoohoh *** Move your body, Move your body Haydi durma yerinde, durma yerinde Dance for your papi Papin için dans et Rock your body, Rock your body, Salla vücudunu, salla vücudunu Dance for your papi Papin için dans et