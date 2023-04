Jessica Ellen Cornish, 27 Mart 1988 tarihinde Londra’da dünyaya gelmiştir. İlk albüm anlaşmasını Island Records ile yapmış ve ardından ilk albümü Who You Are'ı piyasaya sürmüştür. Miley Cyrus ve Chris Brown'a şarkı sözleri yazmıştır. Piyasaya sürdüğü ilk şarkı "Do It Like a Dude" Birleşik Krallık listelerinde 2. sıraya kadar yükselmiştir. Arkasından çıkardığı "Price Tag" şarkısı ise birçok listede 1. olmayı başarmıştır. Daha sonra albümünün 3. videosunu "Nobody's Perfect" şarkısına çekmiştir. 2. stüdyo albümü olan "Alive"'ı 23 Eylül 2013’de yayınlanmıştır. Albüm ilk haftasından İngiltere'de haftanın en çok satan 5 albümü arasına girmiştir. 3. albümü ise Sweet Talker'dir. 4.albümü R.O.S.E 2018'de piyasaya sürülmüştür.