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7/24 Dinle John Lennon

John Lennon

Rock and Roll

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John Winston Ono Lennon, 9 Ekim 1940 tarihinde İngiltere Liverpool’da dünyaya gelmiştir. 1955'te teyzesi ona ilk gitarını hediye etmiştir. Bu sırada Paul McCartney'le tanışmıştır. Şubat 1958'de Paul McCartney, George Harrison'ı Lennon'a tanıtmıştır. Daha sonra yakın arkadaşı Stuart Sutcliffe basçı olarak gruba katılmış ve grubun adının The Silver Beatles olmasını önermiştir. Temmuz 1960'ta grubun The Silver Beatles olan adı The Beatles adına çevrilmiştir. Bir yıl sonra da Ringo Starr gruba katılmıştır. Grubun ilk 45'liği olan Love Me Do Ekim 1962'de yayınlanmıştır. The Beatles ile dünya çapında başarılar kazanıp bazı eleştirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu olarak nitelendirilmiştir. 1969'da Yoko Ono ile evlenen John Lennon, yine ayni yıl The Beatles'dan ayrılmıştır. Bu dönemden sonra Lennon'ın hayatında çeşitli iniş çıkışlar yaşandı. Beş yıl aradan sonra müziğe dönme hazırlıkları yaptığı dönemde, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mark David Chapman tarafından 1980 yılında New York'ta kaldığı otelin önünde silahla öldürülmüştür. Ölümünden bir ay önce son albümü olan Double Fantasy yayınlanmıştır.

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