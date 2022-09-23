John Lennon

Imagine Imagine there’s no heaven It’s easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today… *** Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace… *** You may say i’m a dreamer But i’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one *** Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world… *** You may say i’m a dreamer But i’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will live as one *** Hayal Et Hayal et cennetin olmadığını Denersen bu kolay Altımızda cehennem yok Üstümüzde sadece gökyüzü Hayal et bütün insanların bugün için yaşadığını *** Hayal et ülkeler olmasa Bunu yapmak zor değil Uğruna ölecek ve ya öldürülecek bir şey yok Hayal et bütün insanların Barış içinde yaşadığını *** Bana bir hayalci diyebilirsin Ama ben tek değilim Umarım bir gün sende bize katılırsın Ve dünya tek vücut yaşar *** Hayal et mal mülk olmasa Bunu yapabilir misin merak ediyorum Açlığa ve aç gözlülüğe gerek yok İnsanların kardeşliği Hayal et bütün insanların Dünyayı paylaştığını *** Bana bir hayalci diyebilirsin Ama ben tek değilim Umarım bir gün sende bize katılırsın Ve dünya tek vücut yaşar

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı

Küstüm Sana Dünya Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin...