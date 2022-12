John Lennon

Imagine there’s no heaven It’s easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today… *** Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace… *** You may say i’m a dreamer But i’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one *** Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world… *** You may say i’m a dreamer But i’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will live as one *** Hayal Et Hayal et cennetin olmadığını Denersen bu kolay Altımızda cehennem yok Üstümüzde sadece gökyüzü Hayal et bütün insanların bugün için yaşadığını *** Hayal et ülkeler olmasa Bunu yapmak zor değil Uğruna ölecek ve ya öldürülecek bir şey yok Hayal et bütün insanların Barış içinde yaşadığını *** Bana bir hayalci diyebilirsin Ama ben tek değilim Umarım bir gün sende bize katılırsın Ve dünya tek vücut yaşar *** Hayal et mal mülk olmasa Bunu yapabilir misin merak ediyorum Açlığa ve aç gözlülüğe gerek yok İnsanların kardeşliği Hayal et bütün insanların Dünyayı paylaştığını *** Bana bir hayalci diyebilirsin Ama ben tek değilim Umarım bir gün sende bize katılırsın Ve dünya tek vücut yaşar