John Lennon

Jealous Guy Şarkı Sözleri
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I was dreaming of the past
And my heart was beating fast
I began to lose control
I began to lose control
***
Geçmiş günleri hayal ediyorum
Ve hızla çarpıyordu kalbim
Yitirmeye başladım dengemi
Yitirmeye başladım dengemi
***
I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh no, I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy
***
İncitmek istememiştim seni
Ağlattığım için affet beni
Oh yo incitmek istememiştim seni
Sadece kıskanç adamın tekiyim ben
***
I was feeling insecure
You might not love me anymore
I was shivering inside
I was shivering inside
***
Korunmasız hissediyordum kendimi
Artık sevmeyebilirdin beni
Pır pır ürperiyordu içim
Pır pır ürperiyordu içim
***
I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh no, I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy
***
İncitmek istememiştim seni
Ağlattığım için affet beni
Oh yo incitmek istememiştim seni
Sadece kıskanç adamın tekiyim ben
***
I was trying to catch your eyes
Thought that you was trying to hide
I was swallowing my pain
I was swallowing my pain
***
Göz göze gelmeye çabalıyordum
Benden kaçırmaya çalıştığını sandım gözlerini
İçime gömüyordum acımı
İçime gömüyordum acımı
***
I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh no, I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy, watch out
I'm just a jealous guy, look out babe
I'm just a jealous guy
***
İncitmek istememiştim seni
Ağlattığım için affet beni
Oh yo incitmek istememiştim seni
Kıskanç adamın tekiyim ben, dikkat et
Kıskanç adamın tekiyim ben, dikkat et bebeğim
Kıskanç adamın tekiyim ben.