John Lennon

I was dreaming of the past And my heart was beating fast I began to lose control I began to lose control *** Geçmiş günleri hayal ediyorum Ve hızla çarpıyordu kalbim Yitirmeye başladım dengemi Yitirmeye başladım dengemi *** I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy *** İncitmek istememiştim seni Ağlattığım için affet beni Oh yo incitmek istememiştim seni Sadece kıskanç adamın tekiyim ben *** I was feeling insecure You might not love me anymore I was shivering inside I was shivering inside *** Korunmasız hissediyordum kendimi Artık sevmeyebilirdin beni Pır pır ürperiyordu içim Pır pır ürperiyordu içim *** I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy *** İncitmek istememiştim seni Ağlattığım için affet beni Oh yo incitmek istememiştim seni Sadece kıskanç adamın tekiyim ben *** I was trying to catch your eyes Thought that you was trying to hide I was swallowing my pain I was swallowing my pain *** Göz göze gelmeye çabalıyordum Benden kaçırmaya çalıştığını sandım gözlerini İçime gömüyordum acımı İçime gömüyordum acımı *** I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy, watch out I'm just a jealous guy, look out babe I'm just a jealous guy *** İncitmek istememiştim seni Ağlattığım için affet beni Oh yo incitmek istememiştim seni Kıskanç adamın tekiyim ben, dikkat et Kıskanç adamın tekiyim ben, dikkat et bebeğim Kıskanç adamın tekiyim ben.