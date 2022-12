John Lennon

We're playing those mind games together Pushing the barriers, planting seeds Playing the mind guerrilla Chanting the mantra, peace on earth We all been playing those mind games forever Some kinda druid dudes lifting the veil Doing the mind guerrilla Some call it magic, the search for the grail *** Love is the answer and you know that for sure Love is a flower, you got to let it, you got to let it grow *** So keep on playing those mind games together Faith in the future, outta the now You just can't beat on those mind guerrillas Absolute elsewhere in the stones of your mind Yeah we're playing those mind games forever Projecting our images in space and in time *** Yes is the answer and you know that for sure Yes is surrender, you got to let it, you got to let it go *** So keep on playing those mind games together Doing the ritual dance in the sun Millions of mind guerrillas Putting their soul power to the karmic wheel Keep on playing those mind games forever Raising the spirit of peace and love *** Love... (I want you to make love, not war, I know you've heard it before) *** Birlikte şu akıl oyunlarını oynuyoruz Bariyerleri itiyoruz, tohumları ekiyoruz Akıl çetesini oynuyoruz Mantralar, dünyaya barış söylüyoruz Hepimiz uzunca bir süredir şu akıl oyunlarını oynuyoruz Druid ahbaplar perdeyi aralıyorlar gibi Akıl çetesi yapıyorlar Bazıları ona büyü der, Kutsal Kase'yi arayış *** Aşk cevaptır ve sen de bunu şüphesiz biliyorsun Aşk bir çiçektir, izin vermen gerekir, büyümesine izin vermen gerekir *** Bu yüzden şu akıl oyunlarını birlikte oynamaya devam edelim Geleceğe inanalım, şu ana değil Şu akıl çetelerini yere seremezsin "Mutlak" senin aklının içindeki taşların başka bir yerinde Evet sonsuza dek şu akıl oyunlarını oynayacağız Uzay ve zamanda görüntülerimizi düşüneceğiz *** Evet cevaptır ve sen de bunu şüphesiz biliyorsun Evet teslim oluştur, izin vermen gerekir, gitmesine izin vermen gerekir *** Bu yüzden şu akıl oyunlarını birlikte oynamaya devam edelim Güneşte ayin dansını yapmaya Milyonlarca beyin çetesi Karmasal tekere ruh güçlerini koyuyorlar Sonsuza dek şu akıl oyunlarını oynamaya devam edeceğiz Barışın ve aşkın ruhunu yükseltiyoruz *** Aşk... (Senin sevişmeni istiyorum, savaşmanı değil, bunu önceden duyduğunu biliyorum)