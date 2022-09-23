John Lennon

Mind Games Şarkı Sözleri
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We're playing those mind games together
Pushing the barriers, planting seeds
Playing the mind guerrilla
Chanting the mantra, peace on earth
We all been playing those mind games forever
Some kinda druid dudes lifting the veil
Doing the mind guerrilla
Some call it magic, the search for the grail
***
Love is the answer and you know that for sure
Love is a flower, you got to let it, you got to let it grow
***
So keep on playing those mind games together
Faith in the future, outta the now
You just can't beat on those mind guerrillas
Absolute elsewhere in the stones of your mind
Yeah we're playing those mind games forever
Projecting our images in space and in time
***
Yes is the answer and you know that for sure
Yes is surrender, you got to let it, you got to let it go
***
So keep on playing those mind games together
Doing the ritual dance in the sun
Millions of mind guerrillas
Putting their soul power to the karmic wheel
Keep on playing those mind games forever
Raising the spirit of peace and love
***
Love...
(I want you to make love, not war, I know you've heard it before)
***
Birlikte şu akıl oyunlarını oynuyoruz
Bariyerleri itiyoruz, tohumları ekiyoruz
Akıl çetesini oynuyoruz
Mantralar, dünyaya barış söylüyoruz
Hepimiz uzunca bir süredir şu akıl oyunlarını oynuyoruz
Druid ahbaplar perdeyi aralıyorlar gibi
Akıl çetesi yapıyorlar
Bazıları ona büyü der, Kutsal Kase'yi arayış
***
Aşk cevaptır ve sen de bunu şüphesiz biliyorsun
Aşk bir çiçektir, izin vermen gerekir, büyümesine izin vermen gerekir
***
Bu yüzden şu akıl oyunlarını birlikte oynamaya devam edelim
Geleceğe inanalım, şu ana değil
Şu akıl çetelerini yere seremezsin
"Mutlak" senin aklının içindeki taşların başka bir yerinde
Evet sonsuza dek şu akıl oyunlarını oynayacağız
Uzay ve zamanda görüntülerimizi düşüneceğiz
***
Evet cevaptır ve sen de bunu şüphesiz biliyorsun
Evet teslim oluştur, izin vermen gerekir, gitmesine izin vermen gerekir
***
Bu yüzden şu akıl oyunlarını birlikte oynamaya devam edelim
Güneşte ayin dansını yapmaya
Milyonlarca beyin çetesi
Karmasal tekere ruh güçlerini koyuyorlar
Sonsuza dek şu akıl oyunlarını oynamaya devam edeceğiz
Barışın ve aşkın ruhunu yükseltiyoruz
***
Aşk...
(Senin sevişmeni istiyorum, savaşmanı değil, bunu önceden duyduğunu biliyorum)