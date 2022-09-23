John Lennon

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No i won’t be afraid
No i won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me
***
Gece olduğunda
Ve toprak karardığında
Ve ay gördüğümüz tek ışık olduğunda
Hayır korkmayacağım
Hayır korkmayacağım
Sen yanımda oldukça, yanımda oldukça
***
So darling, darling stand by me
Oh, now, now, stand by me
Stand by me, stand by me
***
Bu yüzden sevgilim, yanımda ol
Oh, şimdi, şimdi, yanımda ol
Yanımda ol, yanımda ol
***
When the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountain should crumble to the sea
I won’t cry, i won’t cry
No i won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
***
Baktığımız gökyüzü
Yuvarlanıp düştüğü zaman
Ve dağlar denize ufalandığı zaman
Ağlamayacağım, ağlamayacağım
Hayır bir damla gözyaşı dökmeyeceğim
Sen yanımda oldukça, yanımda oldukça
***
And darling, darling stand by me
Oh, stand by me
Stand by me, stand by me, stand by me
***
Ve sevgilim, sevgilim yanımda ol
Oh, yanımda ol
Yanımda ol, yanımda ol, yanımda ol
***
Whenever you’re in trouble won’t you stand by me
Oh, now, now, stand by me
Oh, stand by me, stand by me, stand by me
***
Başın belada olunca yanımda olmayacak mısın
Oh, şimdi, şimdi, yanımda ol
Oh, yanımda ol, yanımda ol, yanımda ol
***
Darling, darling stand by me
Stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me
***
Sevgilim, sevgilim yanımda ol
Yanımda ol
Oh yanımda ol, yanımda ol, yanımda ol.