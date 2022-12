John Lennon

When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we see No i won’t be afraid No i won’t be afraid Just as long as you stand, stand by me *** Gece olduğunda Ve toprak karardığında Ve ay gördüğümüz tek ışık olduğunda Hayır korkmayacağım Hayır korkmayacağım Sen yanımda oldukça, yanımda oldukça *** So darling, darling stand by me Oh, now, now, stand by me Stand by me, stand by me *** Bu yüzden sevgilim, yanımda ol Oh, şimdi, şimdi, yanımda ol Yanımda ol, yanımda ol *** When the sky that we look upon Should tumble and fall And the mountain should crumble to the sea I won’t cry, i won’t cry No i won’t shed a tear Just as long as you stand, stand by me *** Baktığımız gökyüzü Yuvarlanıp düştüğü zaman Ve dağlar denize ufalandığı zaman Ağlamayacağım, ağlamayacağım Hayır bir damla gözyaşı dökmeyeceğim Sen yanımda oldukça, yanımda oldukça *** And darling, darling stand by me Oh, stand by me Stand by me, stand by me, stand by me *** Ve sevgilim, sevgilim yanımda ol Oh, yanımda ol Yanımda ol, yanımda ol, yanımda ol *** Whenever you’re in trouble won’t you stand by me Oh, now, now, stand by me Oh, stand by me, stand by me, stand by me *** Başın belada olunca yanımda olmayacak mısın Oh, şimdi, şimdi, yanımda ol Oh, yanımda ol, yanımda ol, yanımda ol *** Darling, darling stand by me Stand by me Oh stand by me, stand by me, stand by me *** Sevgilim, sevgilim yanımda ol Yanımda ol Oh yanımda ol, yanımda ol, yanımda ol.