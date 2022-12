John Lennon

Our life together is so precious together Birlikte olan hayatımız çok değerli beraber We have grown, we have grown Büyüdük, büyüdük Although our love is still special Aşkımız hala özel olsa da Let's take a chance and fly away somewhere alone Şansımızı deneyelim ve başka bir yere uçalım baş başa *** It's been too long since we took the time Zaman bulmayalı çok uzun zaman oldu No-one's to blame, I know time flies so quickly Kimse suçlanamaz, biliyorum zaman çok hızlı geçiyor But when I see you darling Ama seni gördüğümde sevgilim It's like we both are falling in love again Sanki ikimiz de yine aşık oluyoruz It'll be just like starting over, starting over Baştan başlamak gibi olacak, baştan başlamak *** Everyday we used to make it love Her gün sevişirdik Why can't we be making love nice and easy Güzel ve kolay yolla neden yapamıyoruz It's time to spread our wings and fly Kanatlarımızı açıp uçma zamanımız geldi Don't let another day go by my love Başka bir günün de geçir gitmesine izin verme aşkım It'll be just like starting over, starting over Baştan başlamak gibi olacak, baştan başlamak *** Why don't we take off alone Neden baş başa gitmiyoruz Take a trip somewhere far, far away Uzak bir yere, uzaklara bir geziye We'll be together all alone again Yine tek başımıza olacağız Like we used to in the early days Eski günlerdeki gibi Well, well, well darling Eh pekala sevgilim *** It's been too long since we took the time Zaman bulmayalı çok uzun zaman oldu No-one's to blame, I know time flies so quickly Kimse suçlanamaz, biliyorum zaman çok hızlı geçiyor But when I see you darling Ama seni gördüğümde sevgilim It's like we both are falling in love again Sanki ikimiz de yine aşık oluyoruz It'll be just like starting over, starting over Baştan başlamak gibi olacak, baştan başlamak *** Our life together is so precious together Birlikte olan hayatımız çok değerli beraber We have grown, we have grown Büyüdük, büyüdük Although our love is still special Aşkımız hala özel olsa da Let's take a chance and fly away somewhere alone Şansımızı deneyelim ve başka bir yere uçalım baş başa