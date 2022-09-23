Starting Over Şarkı Sözleri
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John Lennon
Starting Over
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Our life together is so precious together
Birlikte olan hayatımız çok değerli beraber
We have grown, we have grown
Büyüdük, büyüdük
Although our love is still special
Aşkımız hala özel olsa da
Let's take a chance and fly away somewhere alone
Şansımızı deneyelim ve başka bir yere uçalım baş başa
***
It's been too long since we took the time
Zaman bulmayalı çok uzun zaman oldu
No-one's to blame, I know time flies so quickly
Kimse suçlanamaz, biliyorum zaman çok hızlı geçiyor
But when I see you darling
Ama seni gördüğümde sevgilim
It's like we both are falling in love again
Sanki ikimiz de yine aşık oluyoruz
It'll be just like starting over, starting over
Baştan başlamak gibi olacak, baştan başlamak
***
Everyday we used to make it love
Her gün sevişirdik
Why can't we be making love nice and easy
Güzel ve kolay yolla neden yapamıyoruz
It's time to spread our wings and fly
Kanatlarımızı açıp uçma zamanımız geldi
Don't let another day go by my love
Başka bir günün de geçir gitmesine izin verme aşkım
It'll be just like starting over, starting over
Baştan başlamak gibi olacak, baştan başlamak
***
Why don't we take off alone
Neden baş başa gitmiyoruz
Take a trip somewhere far, far away
Uzak bir yere, uzaklara bir geziye
We'll be together all alone again
Yine tek başımıza olacağız
Like we used to in the early days
Eski günlerdeki gibi
Well, well, well darling
Eh pekala sevgilim
***
It's been too long since we took the time
Zaman bulmayalı çok uzun zaman oldu
No-one's to blame, I know time flies so quickly
Kimse suçlanamaz, biliyorum zaman çok hızlı geçiyor
But when I see you darling
Ama seni gördüğümde sevgilim
It's like we both are falling in love again
Sanki ikimiz de yine aşık oluyoruz
It'll be just like starting over, starting over
Baştan başlamak gibi olacak, baştan başlamak
***
Our life together is so precious together
Birlikte olan hayatımız çok değerli beraber
We have grown, we have grown
Büyüdük, büyüdük
Although our love is still special
Aşkımız hala özel olsa da
Let's take a chance and fly away somewhere alone
Şansımızı deneyelim ve başka bir yere uçalım baş başa