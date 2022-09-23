John Lennon

War is Over Şarkı Sözleri
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Happy Christmas, Kyoko
Happy Christmas, Julian
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Mutlu Noeller Kyoko
Mutlu Noeller Julian
***
And so this is Christmas
And what have you done?
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young
***
Ve işte bu Noel
Ve ne yaptın?
Bir yıl daha
Ve yeni bir tane daha yeni başladı
Ve işte bu Noel
Umarım eğlenirsin
Yakın ve sevgili olanlar
Yaşlı ve genç
***
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
***
Çok mutlu Noeller
Ve mutlu yıllar
Umarım iyi bir tanesidir
Korkmadan
***
And so this is Christmas (War is over)
For weak and for strong (If you want it)
For rich and the poor ones (War is over)
The road is so long (Now)
And so Happy Christmas (War is over)
For black and for white (If you want it)
For yellow and red ones (War is over)
Let's stop all the fight (Now)
***
Ve işte bu Noel (Savaş bitti)
Zayıf ve güçlü için (İstersen)
Zenginler ve fakirler için (Savaş bitti)
Yol çok uzun (Şimdi)
Ve Mutlu Noeller (Savaş bitti)
Siyah ve beyaz için (İsterseniz)
Sarı ve kırmızı olanlar için (Savaş bitti)
Bütün kavgayı durduralım (Şimdi)
***
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
***
Çok mutlu Noeller
Ve mutlu yıllar
Umarım iyi bir tanesidir
Korkmadan
***
And so this is Christmas (War is over)
And what have we done? (If you want it)
Another year over (War is over)
And a new one just begun (Now)
And so Happy Christmas (War is over)
We hope you have fun (If you want it)
The near and the dear one (War is over)
The old and the young (Now)
***
Ve işte bu Noel (Savaş bitti)
Ve biz ne yaptık? (İstersen)
Bir yıl daha geçti (Savaş bitti)
Ve yeni bir tane daha yeni başladı (Şimdi)
Ve Mutlu Noeller (Savaş bitti)
Umarız eğlenirsiniz (eğer isterseniz)
Yakın ve sevgili (Savaş bitti)
Yaşlılar ve gençler (Şimdi)
***
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
***
Çok mutlu Noeller
Ve mutlu yıllar
Umarım iyi bir tanesidir
Korkmadan
***
War is over if you want it
War is over now
***
İstersen savaş bitti
Savaş artık bitti
***
(Happy Christmas! Happy Christmas!)
***
(Mutlu Noeller! Mutlu Noeller!)