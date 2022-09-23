Watching The Wheels Şarkı Sözleri
John Lennon Watching The Wheels şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen John Lennon Watching The Wheels şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Watching The Wheels sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
John Lennon
Watching The Wheels
Tüm Şarkıları
-
People say I'm crazy ,doing what I'm doing,
-insanlar deli olduğumu söylüyor, yaptığımı şeyi yapıyorum
Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin,
-bana her türlü uyarıda bulunuyorlar beni harabeden kurtarmak için
When I say that I'm o.k. they look at me kind of strange,
-ben iyiyim dediğimde bana bir garip bakıyorlar
Surely your not happy now you no longer play the game,
-kuşkusuz şu an mutlu değilsin ve daha fazla oyunu oynamayacaksın
***
People say I'm lazy dreaming my life away,
-insanlar benim hayallere dalıp giden bir tembel olduğumu söylüyorlar
Well they give me all kinds of advice designed to enlighten me,
-bana her türlü düşünülmüş tavsiyeler veriyorlar beni aydınlatmak için
When I tell that I'm doing Fine, watching shadows on the wall,
-onlara iyi yaptığımı söylediğimde, duvardaki gölgeleri seyrederken
Don't you miss the big time boy you're no longer on the ball?
-yüksek başarıları özlemiyor musun evlat, artık işini bilmiyorsun
***
I'm just sitting here watching the wheels go round and round,
-sadece burada oturup tekerleklerin dönüşünü seyrediyorum
I really love to watch them roll,
-onların dönüşlerini seyretmeyi gerçekten çok seviyorum
No longer riding on the merry-go-round,
-daha fazla atlıkarıncaya binmeyeceğim
***
I just had to let it go,
-bu işi bırakmalıydım
People asking questions lost in confusion,
-karışık akıllarda kaybolmuş soruları soran insanlar
Well I tell them there's no problem,
-onlara, ortada bir sorunun olmadığını söyleyin
Only solutions,
-sadece çözümler,
Well they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind,
-başlarını sallarlar ve sanki aklımı kaybetmişim gibi bakarlar bana
I tell them there's no hurry...
-onlara acelesi olmadığını söyleyin
I'm just sitting here doing time,
-sadece burada oturup zamanımı dolduruyorum
***
I'm just sitting here watching the wheels go round and round,
-sadece burada oturup tekerleklerin dönüşünü seyrediyorum
I really love to watch them roll,
-onların dönüşlerini seyretmeyi gerçekten çok seviyorum
No longer riding on the merry-go-round,
-daha fazla atlıkarıncaya binmeyeceğim
I just had to let it go,
-bu işi bırakmalıydım