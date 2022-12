John Lennon

Woman I can hardly express kadınım, zar zor açıklayabiliyorum My mixed emotions at my thoughtlessness düşüncesizliğimdeki karışık duygularımı After all I’m forever in your debt sonunda, sonsuza dek senin zimmetindeyim And woman I will try to express ve kadınım açıklamaya çalışacağım My inner feelings and thankfulness içimdeki duygularımı ve minnetimi For showing me the meaning of success başarının anlamını kendime göstermek için *** Ooh, well, well ohh, iyi, iyi Doo, doo, doo, doo, doo yap,yap,yap… Ooh, well, well ohh, iyi, iyi Doo, doo, doo, doo, doo yap,yap,yap… *** Woman I know you understand kadınım anladığını biliyorum The little child inside of the man bu adamın içindeki küçük çocuğu Please remember my life is in your hands lütfen, hayatımın senin ellerinde olduğunu hatırla And woman hold me close to your heart kadınım beni kalbinin yakınında tut However distant don’t keep us apart ne kadar uzak olursa olsun bu bizi ayıramaz After all it is written in the stars sonunda, yıldızlarda yazılır *** Ooh, well, well ohh, iyi, iyi Doo, doo, doo, doo, doo yap,yap,yap… Ooh, well, well ohh, iyi, iyi Doo, doo, doo, doo, doo yap,yap,yap… Well iyi *** Woman please let me explain kadınım, lütfen açıklamama izin ver I never meant to cause you sorrow or pain kederlenmene ve acı çekmene sebep olmak için demedim So let me tell you again and again and again sana yeniden, yeniden ve yeniden söylememe izin ver *** I love you, yeah, yeah seni seviyorum, evet Now and forever şimdi ve sonsuza dek I love you, yeah, yeah seni seviyorum, evet Now and forever şimdi ve sonsuza dek I love you, yeah, yeah seni seviyorum, evet Now and forever şimdi ve sonsuza dek