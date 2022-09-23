John Lennon

Woman I can hardly express
kadınım, zar zor açıklayabiliyorum
My mixed emotions at my thoughtlessness
düşüncesizliğimdeki karışık duygularımı
After all I’m forever in your debt
sonunda, sonsuza dek senin zimmetindeyim
And woman I will try to express
ve kadınım açıklamaya çalışacağım
My inner feelings and thankfulness
içimdeki duygularımı ve minnetimi
For showing me the meaning of success
başarının anlamını kendime göstermek için
***
Ooh, well, well
ohh, iyi, iyi
Doo, doo, doo, doo, doo
yap,yap,yap…
Ooh, well, well
ohh, iyi, iyi
Doo, doo, doo, doo, doo
yap,yap,yap…
***
Woman I know you understand
kadınım anladığını biliyorum
The little child inside of the man
bu adamın içindeki küçük çocuğu
Please remember my life is in your hands
lütfen, hayatımın senin ellerinde olduğunu hatırla
And woman hold me close to your heart
kadınım beni kalbinin yakınında tut
However distant don’t keep us apart
ne kadar uzak olursa olsun bu bizi ayıramaz
After all it is written in the stars
sonunda, yıldızlarda yazılır
***
Ooh, well, well
ohh, iyi, iyi
Doo, doo, doo, doo, doo
yap,yap,yap…
Ooh, well, well
ohh, iyi, iyi
Doo, doo, doo, doo, doo
yap,yap,yap…
Well
iyi
***
Woman please let me explain
kadınım, lütfen açıklamama izin ver
I never meant to cause you sorrow or pain
kederlenmene ve acı çekmene sebep olmak için demedim
So let me tell you again and again and again
sana yeniden, yeniden ve yeniden söylememe izin ver
***
I love you, yeah, yeah
seni seviyorum, evet
Now and forever
şimdi ve sonsuza dek
I love you, yeah, yeah
seni seviyorum, evet
Now and forever
şimdi ve sonsuza dek
I love you, yeah, yeah
seni seviyorum, evet
Now and forever
şimdi ve sonsuza dek