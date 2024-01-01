А я всё думаю о ней, о ней, о ней
Нет никого мне родней, родней, родней
Она ярче огней, огней, огней
Тех, что светят по ночам, по но-, по ночам
Среди старых аллей, аллей, аллей
Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней
И когда ты придёшь ко мне, ко мне
Я тебя не отдам, никому не дам
***
Новое утро, новый рассвет
Новый день: тебя рядом нет
Новые мысли, новый мотив
Пишу о тебе, вдыхая никотин
Друзья позвали к себе отдыхать
Всё равно нечего терять
Ведь что б я не делал, она первая в списке
В списке моих мыслей, оу
***
На небе облака, и яркая луна
И яркая луна, о-о, е
На небе облака, и яркая луна
И яркая луна, а-а, а-а
***
А я всё думаю о ней, о ней, о ней
Нет никого мне родней, родней, родней
Она ярче огней, огней, огней
Тех, что светят по ночам, по но-, по ночам
Среди старых аллей, аллей, аллей
Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней
И когда ты придёшь ко мне, ко мне
Я тебя не отдам, никому не дам
А я всё думаю о ней, о ней, о ней
Нет никого мне родней, родней, родней
Она ярче огней, огней, огней
Тех, что светят по ночам, по но-, по ночам
Среди старых аллей, аллей, аллей
Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней
И когда ты придёшь ко мне, ко мне
Я тебя не отдам, никому не дам