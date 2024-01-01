А я всё думаю о ней, о ней, о ней Нет никого мне родней, родней, родней Она ярче огней, огней, огней Тех, что светят по ночам, по но-, по ночам Среди старых аллей, аллей, аллей Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней И когда ты придёшь ко мне, ко мне Я тебя не отдам, никому не дам *** Новое утро, новый рассвет Новый день: тебя рядом нет Новые мысли, новый мотив Пишу о тебе, вдыхая никотин Друзья позвали к себе отдыхать Всё равно нечего терять Ведь что б я не делал, она первая в списке В списке моих мыслей, оу *** На небе облака, и яркая луна И яркая луна, о-о, е На небе облака, и яркая луна И яркая луна, а-а, а-а *** А я всё думаю о ней, о ней, о ней Нет никого мне родней, родней, родней Она ярче огней, огней, огней Тех, что светят по ночам, по но-, по ночам Среди старых аллей, аллей, аллей Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней И когда ты придёшь ко мне, ко мне Я тебя не отдам, никому не дам А я всё думаю о ней, о ней, о ней Нет никого мне родней, родней, родней Она ярче огней, огней, огней Тех, что светят по ночам, по но-, по ночам Среди старых аллей, аллей, аллей Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней И когда ты придёшь ко мне, ко мне Я тебя не отдам, никому не дам