My baby I love My baby I love your voice Oh my baby I love Oh my le-e-e-lady Baby I love Oh my baby I love your voice Oh my baby I love Oh my le-e-e-lady Без тебя мне холодно Иду к тебе Без повода Коснись меня Нечаянно Расскажи мне что Отличает нас Всё во огне Твои глаза Целый мир Как Нарния Пропаду в них дотемна Ты посмотри на меня медленно Буря, буря за окном Не войдёт в наш дом (Не войдёт в наш дом) О.о.o. Буря, буря за окном Но я слышу твой голос Твой самый нежный голос меня спасёт My baby I love My baby I love your voice Oh my baby I love Oh my le-e-e-lady Baby I love Oh my baby I love your voice Oh my baby I love Oh my le-e-e-lady Baby I love (oh yeah) My baby I love your voice Oh my baby I love (oy ga) Oh my le-e-e-lady Baby I love (oh yeah) Oh my baby I love your voice (oh yeah) Oh my baby I love (ooh) Oh my le-e-e-lady (lady)