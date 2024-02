Du hast mich lang nicht mehr so angesehen Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch Und immer wenn es Zeit wär zu gehen Vergess ich, was mal war und bleibe stehen Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh Herz über Kopf Herz über Kopf Trägst deine Haare immer noch wie früher Und du tanzt genau wie früher Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer Haben uns so oft gesagt es geht nicht mehr Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr Musik ist aus und du kommst immer näher Und immer wenn es Zeit wär zu gehen Verpass ich den Moment und bleibe stehen Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh Herz über Kopf Und immer wenn es Zeit wär zu gehen Verpass ich den Moment und bleibe stehen Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh Herz über Kopf Herz über Kopf Herz über Kopf, lass ich dich immer noch nicht gehen Lass ich dich immer noch nicht gehen Auch wenn es längst Zeit wär zu gehen Herz über Kopf Und immer wenn es Zeit wär zu gehen Verpass ich den Moment und bleibe stehen Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh Herz über Kopf Und immer wenn es Zeit wär zu gehen Verpass ich den Moment und bleibe stehen Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh Herz über Kopf