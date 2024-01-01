Arkadaşımın Aşkısın Hakkım yok seni sevmeye Çıktın karşıma ne diye Sen başkasının malısın Kalbim bunu nerden anlasın Unutmam lazım çünkü sen Arkadaşımın aşkısın Kaderin oyunu mu bu bana Göstermesin seni bana Karşımda olsanda bakmam Arkadaşımı aldatmam İsterse kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın Ümit verme insanım ben Çek bakışlarını benden Şüphe etme sevgimden Kalbim yalnız senin değil Arkadaşımında bunu bil Tercihle geçerse ömrüm Yaşayamam ben ölürüm Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Dinleyince bu şarkımı Anlayacaksın hatanı İki dost arasına girdin Yalnız onu sevindirdin Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Kimseyle hiç dertleşemem Başkasınıda sevemem Ölmek ister ah ölemem Dikkat et anlaşılmasın Bıtak kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın.

Bebek Seni bebek, sevmek demek Yaşarken ölmek demek Seni bebek, sevmek demek Yaşarken ölmek demek Sevmemek, sevmemek Sevmemek, sevmemek Dünya cehennem demek Sevmemek, sevmemek Sevmemek, sevmemek Dünya cehennem demek Aldat beni, beni aldat Sen de etmezsin rahat Aldatırsan beni bebek Kahrolsun kahpe felek Aldatırsan beni bebek Kahrolsun kahpe felek Kahrolsun, kahrolsun Kahrolsun, kahrolsun Günahlarım senin olsun Gençliğin, gençliğin Gençliğin, gençliğin Sonbaharla hep solsun Naz naz etme, güzel bebek Elbet bahar geçecek Geçen her baharla inan Gençlik elden gidecek Naz naz etme, güzel bebek Elbet bahar geçecek Geçen her baharla inan Gençlik elden gidecek İşte böyle, tatlı bebek Anlaşamadık senle demek Böyle olmaz, sen öğren sevmek Elveda sana güzel bebek Böyle olmaz, sen öğren sevmek Elveda güzel bebek Elveda, elveda Elveda, elveda Kalbimde oldun acı seda Elveda, elveda Elveda, elveda Son defa elveda

Son Aşkım Canımsın, kanımsın, kadınımsın, Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın... *** Dün seni görünce anladım, Unuttum diye kendimi kandırmışım, Gözlerimden aktı yaşlar, Her damlada sen vardın. *** Yaktı geçti şu bağrımı, Her bakışın bir yangındı. *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın, Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın!

Sus Sus Sus Bir gün sana döneceğim Bunu yemin bileceğim Bir gün sana döneceğim Bunu yemin bileceğim Yalnız seni seveceğim Yalnız seni seveceğim *** Sus sus sus kimseler duymasın Sus sus sus sevgilim duymasın Sus sus sus kimseler duymasın Sus sus sus sevgilim duymasın *** Bu gece ben çok mesudum Artık aradığımı buldum Bu gece ben çok mesudum Artık aradığımı buldum Yalnız senin esirin oldum Yalnız senin esirin oldum *** Sus sus sus kimseler duymasın Sus sus sus sevgilim duymasın Sus sus sus kimseler duymasın Sus sus sus sevgilim duymasın Sus sus sus kimseler duymasın Sus sus sus sevgilim duymasın

Ay Beyaz Deniz Mavi Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Sandalımız sanki uçan bir kuştur Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur Emirgan'dan, Marmara'ya Kınalı Büyükada'ya Aşkımızı mavi suya Gizleyelim biz, yah yah Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Hayatta ne vardır kıymeti baki? Kimimiz sarhoş gibi kimimiz saki Hayat böyle gider, gelmez Ağlayanlar neden gülmez? Aşkımızı kimse bilmez Gizleyelim biz, yah yah Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar

Gardiyan hapishane ah dertlilerin dert yatağı her gece gündüz simsiyahdır günlerimiz dinlenmiyor dertlerimiz *** ağlasan da hep yalvarsan da sızlasan da hem bağırsan da her gün geçer karanlıkta aşklarsa hep hatırada *** bitsin artık kara günler zincir yerinde hep güller göndersinler, bitsin dertler dönsün o özlenen o mesut günler *** gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan kader bu, herkes pişman olurmuş bırak, bırak artık haber aldım, karım doğurmuş *** aylar var görmedim seni aylar var özledim evi allah'a her gün yalvardım taşlar üstünde ağladım *** fayda yok ah hiç kimseden ne gelen bak ne de giden kader alın yazısında dört duvarın arasında *** rüyalarda kurtuluşum ben artık bak mahvolmuşum mesut günler gittiler yeniden ne dost ne ev, ne aşk bize yasak *** gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan kader bu, herkes pişman olurmuş bırak, bırak artık haber aldım, karım doğurmuş hem de oğlan olmuş *** aşk, aşk, aşk bize yasak aşk oldu yasak

Artık Yalnızım artık yalnızım,yalnızım sensiz ağlarım inan, şimdi sensiz bırakmadan bir iz gittin bensiz plaj ve deniz, nasıl sessiz *** dön, naz etme ne olur bir gün, aşk unutulur sakın bekletme beni kalbim allahtan bulur *** hani sen beni, seviyordun sensiz asla olmaz bu dünya hep diyordun, neden söyle kaçtın böyle, birdenbire *** dön naz etme ne olur bir gün aşk unutulur sakın bekletme beni kalbim allahtan bulur *** bensiz ah nasıl, senin kalbin sensiz nasıl benim kalbim yaşayacak mı bilmem, bir daha seni görmez isem,inan ölemem *** dön naz etme ne olur bir gün aşk unutulur sakın bekletme beni kalbim allahtan bulur

Gurbet içim keder dolu günlerim hep hasret bütün gençliğimi kararttı bu gurbet ne güneş, ne deniz ne de bir dost yüzü gitmiyor şu kalbimin derin üzüntüsü *** nerede, nerede benim güzel vatanım ne oldu benim sıcak güneşim evim nerede, yurdum nerede ne günlerim gündüz , ne gecelerim gece ağlarım vatanım aklıma gelince *** her şey orada kaldı; neşem, sevgilim, evim gurbette şimdi ben sönen bir alevim. ayırdı o gemi dostlarımdan beni unutmam onların yaşları gözlerini. tanrım bu gurbette dayanamam artık özledim yurdumu, yetişin ayrılık

Kanma Arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi Yanma arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi Yanma arkadaş *** O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine kanma arkadaş Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gittti seni neden ismini andın anma arkadaş *** Bir gün geri gelecek senden af dileyecek Sanma arkadaş Bir gün geri gelecek senden af dileyecek Sanma arkadaş *** Yırt at resmini unut artık ismini anma arkadaş Yırt at resmini unut artık ismini anma arkadaş Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gittti seni neden ismini andın anma arkadaş