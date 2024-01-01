Ay Beyaz Deniz Mavi 1967 Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Sandalımız sanki uçan bir kuştur Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur Emirgan'dan, Marmara'ya Kınalı Büyükada'ya Aşkımızı mavi suya Gizleyelim biz, yah yah Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Hayatta ne vardır kıymeti baki? Kimimiz sarhoş gibi kimimiz saki Hayat böyle gider, gelmez Ağlayanlar neden gülmez? Aşkımızı kimse bilmez Gizleyelim biz, yah yah Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar

Anlatamiyorum 1977 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerinse yetersiz olduğunu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerinse yetersiz olduğunu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum

Hiç Şansım Yokmuş küçük bir çocukken nasıl da mutluydum ben dalardım saatlerce renkli oyuncaklara o zamanlar her şey güzeldi rüzgar gibiydi uçurtma kağıttan yaptığım gemiydi bütün dünya *** sonra hepsi değişti gençlik yılları geldi düşlerimi süsleyen beni seven birisi ve küçük beyaz bir ev aldı oyuncaklarımın yerini hiçbiri gerçekleşmeden yıkıldı dünyam *** hiç şansım yokmuş hayatta ne istediysem olmadı ne beklediysem dünyadan hep tersi çıktı karşıma *** hiç şansım yokmuş hayatta hep özlemlerle hep acılarla geçti bütün ümidim kayboldu da ne yazık ki hiç şansım yokmuş hayatta *** yıllar geçip gittikçe anladım ki hiç kimse ne düşlerimdeki gibiydi ne de yanımdaydı aslında insanlar yalnızdı acımasız bir dünyada bunu fark ettiğim anda yıkıldım birden *** hiç şansım yokmuş hayatta ne istediysem olmadı ne beklediysem dünyadan hep tersi çıktı karşıma *** hiç şansım yokmuş hayatta hep özlemlerle hep acılarla geçti bütün ümidim kayboldu sonunda ne yazık ki hiç şansım yokmuş hayatta