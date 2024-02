Hakkım yok seni sevmeye Çıktın karşıma ne diye Sen başkasının malısın Kalbim bunu nerden anlasın Unutmam lazım çünkü sen Arkadaşımın aşkısın Kaderin oyunu mu bu bana Göstermesin seni bana Karşımda olsanda bakmam Arkadaşımı aldatmam İsterse kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın Ümit verme insanım ben Çek bakışlarını benden Şüphe etme sevgimden Kalbim yalnız senin değil Arkadaşımında bunu bil Tercihle geçerse ömrüm Yaşayamam ben ölürüm Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Dinleyince bu şarkımı Anlayacaksın hatanı İki dost arasına girdin Yalnız onu sevindirdin Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Kimseyle hiç dertleşemem Başkasınıda sevemem Ölmek ister ah ölemem Dikkat et anlaşılmasın Bıtak kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın.

Seni bebek, sevmek demek Yaşarken ölmek demek Seni bebek, sevmek demek Yaşarken ölmek demek Sevmemek, sevmemek Sevmemek, sevmemek Dünya cehennem demek Sevmemek, sevmemek Sevmemek, sevmemek Dünya cehennem demek Aldat beni, beni aldat Sen de etmezsin rahat Aldatırsan beni bebek Kahrolsun kahpe felek Aldatırsan beni bebek Kahrolsun kahpe felek Kahrolsun, kahrolsun Kahrolsun, kahrolsun Günahlarım senin olsun Gençliğin, gençliğin Gençliğin, gençliğin Sonbaharla hep solsun Naz naz etme, güzel bebek Elbet bahar geçecek Geçen her baharla inan Gençlik elden gidecek Naz naz etme, güzel bebek Elbet bahar geçecek Geçen her baharla inan Gençlik elden gidecek İşte böyle, tatlı bebek Anlaşamadık senle demek Böyle olmaz, sen öğren sevmek Elveda sana güzel bebek Böyle olmaz, sen öğren sevmek Elveda güzel bebek Elveda, elveda Elveda, elveda Kalbimde oldun acı seda Elveda, elveda Elveda, elveda Son defa elveda

Canımsın, kanımsın, kadınımsın, Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın... *** Dün seni görünce anladım, Unuttum diye kendimi kandırmışım, Gözlerimden aktı yaşlar, Her damlada sen vardın. *** Yaktı geçti şu bağrımı, Her bakışın bir yangındı. *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın, Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın!

hapishane ah dertlilerin dert yatağı her gece gündüz simsiyahdır günlerimiz dinlenmiyor dertlerimiz *** ağlasan da hep yalvarsan da sızlasan da hem bağırsan da her gün geçer karanlıkta aşklarsa hep hatırada *** bitsin artık kara günler zincir yerinde hep güller göndersinler, bitsin dertler dönsün o özlenen o mesut günler *** gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan kader bu, herkes pişman olurmuş bırak, bırak artık haber aldım, karım doğurmuş *** aylar var görmedim seni aylar var özledim evi allah'a her gün yalvardım taşlar üstünde ağladım *** fayda yok ah hiç kimseden ne gelen bak ne de giden kader alın yazısında dört duvarın arasında *** rüyalarda kurtuluşum ben artık bak mahvolmuşum mesut günler gittiler yeniden ne dost ne ev, ne aşk bize yasak *** gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan kader bu, herkes pişman olurmuş bırak, bırak artık haber aldım, karım doğurmuş hem de oğlan olmuş *** aşk, aşk, aşk bize yasak aşk oldu yasak