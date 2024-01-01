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Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Sandalımız sanki uçan bir kuştur
Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur
Emirgan'dan, Marmara'ya
Kınalı Büyükada'ya
Aşkımızı mavi suya
Gizleyelim biz, yah yah
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Hayatta ne vardır kıymeti baki?
Kimimiz sarhoş gibi kimimiz saki
Hayat böyle gider, gelmez
Ağlayanlar neden gülmez?
Aşkımızı kimse bilmez
Gizleyelim biz, yah yah
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
-
Hakkım yok seni sevmeye
Çıktın karşıma ne diye
Sen başkasının malısın
Kalbim bunu nerden anlasın
Unutmam lazım çünkü sen
Arkadaşımın aşkısın
Kaderin oyunu mu bu bana
Göstermesin seni bana
Karşımda olsanda bakmam
Arkadaşımı aldatmam
İsterse kalbim ağlasın
Arkadaşımın aşkısın
Ümit verme insanım ben
Çek bakışlarını benden
Şüphe etme sevgimden
Kalbim yalnız senin değil
Arkadaşımında bunu bil
Tercihle geçerse ömrüm
Yaşayamam ben ölürüm
Dikkat kimse anlamasın
Arkadaşımın aşkısın
Dinleyince bu şarkımı
Anlayacaksın hatanı
İki dost arasına girdin
Yalnız onu sevindirdin
Dikkat kimse anlamasın
Arkadaşımın aşkısın
Kimseyle hiç dertleşemem
Başkasınıda sevemem
Ölmek ister ah ölemem
Dikkat et anlaşılmasın
Bıtak kalbim ağlasın
Arkadaşımın aşkısın.
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Seni bebek, sevmek demek
Yaşarken ölmek demek
Seni bebek, sevmek demek
Yaşarken ölmek demek
Sevmemek, sevmemek
Sevmemek, sevmemek
Dünya cehennem demek
Sevmemek, sevmemek
Sevmemek, sevmemek
Dünya cehennem demek
Aldat beni, beni aldat
Sen de etmezsin rahat
Aldatırsan beni bebek
Kahrolsun kahpe felek
Aldatırsan beni bebek
Kahrolsun kahpe felek
Kahrolsun, kahrolsun
Kahrolsun, kahrolsun
Günahlarım senin olsun
Gençliğin, gençliğin
Gençliğin, gençliğin
Sonbaharla hep solsun
Naz naz etme, güzel bebek
Elbet bahar geçecek
Geçen her baharla inan
Gençlik elden gidecek
Naz naz etme, güzel bebek
Elbet bahar geçecek
Geçen her baharla inan
Gençlik elden gidecek
İşte böyle, tatlı bebek
Anlaşamadık senle demek
Böyle olmaz, sen öğren sevmek
Elveda sana güzel bebek
Böyle olmaz, sen öğren sevmek
Elveda güzel bebek
Elveda, elveda
Elveda, elveda
Kalbimde oldun acı seda
Elveda, elveda
Elveda, elveda
Son defa elveda
-
-
Canımsın, kanımsın, kadınımsın,
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın...
***
Dün seni görünce anladım,
Unuttum diye kendimi kandırmışım,
Gözlerimden aktı yaşlar,
Her damlada sen vardın.
***
Yaktı geçti şu bağrımı,
Her bakışın bir yangındı.
***
Canımsın, kanımsın, kadınımsın,
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın!
-
Bir gün sana döneceğim
Bunu yemin bileceğim
Bir gün sana döneceğim
Bunu yemin bileceğim
Yalnız seni seveceğim
Yalnız seni seveceğim
***
Sus sus sus kimseler duymasın
Sus sus sus sevgilim duymasın
Sus sus sus kimseler duymasın
Sus sus sus sevgilim duymasın
***
Bu gece ben çok mesudum
Artık aradığımı buldum
Bu gece ben çok mesudum
Artık aradığımı buldum
Yalnız senin esirin oldum
Yalnız senin esirin oldum
***
Sus sus sus kimseler duymasın
Sus sus sus sevgilim duymasın
Sus sus sus kimseler duymasın
Sus sus sus sevgilim duymasın
Sus sus sus kimseler duymasın
Sus sus sus sevgilim duymasın
-
hapishane ah dertlilerin dert yatağı
her gece gündüz simsiyahdır günlerimiz
dinlenmiyor dertlerimiz
***
ağlasan da hep yalvarsan da
sızlasan da hem bağırsan da
her gün geçer karanlıkta
aşklarsa hep hatırada
***
bitsin artık kara günler
zincir yerinde hep güller
göndersinler, bitsin dertler
dönsün o özlenen o mesut günler
***
gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan
kader bu, herkes pişman olurmuş
bırak, bırak artık
haber aldım, karım doğurmuş
***
aylar var görmedim seni
aylar var özledim evi
allah'a her gün yalvardım
taşlar üstünde ağladım
***
fayda yok ah hiç kimseden
ne gelen bak ne de giden
kader alın yazısında
dört duvarın arasında
***
rüyalarda kurtuluşum
ben artık bak mahvolmuşum
mesut günler gittiler yeniden
ne dost ne ev, ne aşk bize yasak
***
gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan
kader bu, herkes pişman olurmuş
bırak, bırak artık
haber aldım, karım doğurmuş
hem de oğlan olmuş
***
aşk, aşk, aşk bize yasak
aşk oldu yasak
-
artık yalnızım,yalnızım sensiz
ağlarım inan, şimdi sensiz
bırakmadan bir iz
gittin bensiz
plaj ve deniz, nasıl sessiz
***
dön, naz etme ne olur
bir gün, aşk unutulur
sakın bekletme beni
kalbim allahtan bulur
***
hani sen beni, seviyordun
sensiz asla olmaz bu dünya
hep diyordun, neden söyle
kaçtın böyle, birdenbire
***
dön naz etme ne olur
bir gün aşk unutulur
sakın bekletme beni
kalbim allahtan bulur
***
bensiz ah nasıl, senin kalbin
sensiz nasıl benim kalbim
yaşayacak mı bilmem, bir daha seni
görmez isem,inan ölemem
***
dön naz etme ne olur
bir gün aşk unutulur
sakın bekletme beni
kalbim allahtan bulur
-
içim keder dolu günlerim hep hasret
bütün gençliğimi kararttı bu gurbet
ne güneş, ne deniz ne de bir dost yüzü
gitmiyor şu kalbimin derin üzüntüsü
***
nerede, nerede benim güzel vatanım
ne oldu benim sıcak güneşim
evim nerede, yurdum nerede
ne günlerim gündüz , ne gecelerim gece
ağlarım vatanım aklıma gelince
***
her şey orada kaldı; neşem, sevgilim, evim
gurbette şimdi ben sönen bir alevim.
ayırdı o gemi dostlarımdan beni
unutmam onların yaşları gözlerini.
tanrım bu gurbette dayanamam artık
özledim yurdumu, yetişin ayrılık
-
Bir sevgili uğruna sende benim gibi
Yanma arkadaş
Bir sevgili uğruna sende benim gibi
Yanma arkadaş
***
O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine kanma arkadaş
Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın
Bırakıp gittti seni neden ismini andın anma arkadaş
***
Bir gün geri gelecek senden af dileyecek
Sanma arkadaş
Bir gün geri gelecek senden af dileyecek
Sanma arkadaş
***
Yırt at resmini unut artık ismini anma arkadaş
Yırt at resmini unut artık ismini anma arkadaş
Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın
Bırakıp gittti seni neden ismini andın anma arkadaş
-
Param yok diye mi gittin ellere?
Düşürdün beni dilden dillere
Çalışır çabalar, beslerdim seni
Muhtac olmazdık hiç kimselere
***
Bu dünya senin olmaz
Ettiğin sana kalmaz
Söylemiştim sevgilim parayla saadet olmaz
***
Demiştim sana ben gel evlenelim
Üç günlük dünya’da biz de gülelim
Bıraktın beni sen gittin ellere
Aldandın paranın tatlı rengine
***
Bu dünya senin olmaz
Ettiğin sana kalmaz
Söylemiştim sevgilim parayla saadet olmaz
-