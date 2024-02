hapishane ah dertlilerin dert yatağı her gece gündüz simsiyahdır günlerimiz dinlenmiyor dertlerimiz *** ağlasan da hep yalvarsan da sızlasan da hem bağırsan da her gün geçer karanlıkta aşklarsa hep hatırada *** bitsin artık kara günler zincir yerinde hep güller göndersinler, bitsin dertler dönsün o özlenen o mesut günler *** gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan kader bu, herkes pişman olurmuş bırak, bırak artık haber aldım, karım doğurmuş *** aylar var görmedim seni aylar var özledim evi allah'a her gün yalvardım taşlar üstünde ağladım *** fayda yok ah hiç kimseden ne gelen bak ne de giden kader alın yazısında dört duvarın arasında *** rüyalarda kurtuluşum ben artık bak mahvolmuşum mesut günler gittiler yeniden ne dost ne ev, ne aşk bize yasak *** gardiyan, gardiyan, etme beni ziyan kader bu, herkes pişman olurmuş bırak, bırak artık haber aldım, karım doğurmuş hem de oğlan olmuş *** aşk, aşk, aşk bize yasak aşk oldu yasak