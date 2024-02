Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla la la la *** Ah kalbim ben senden çok çektim Söyle nedir bu halin Valla sen delisin delisin Olmaz ki böyle çarpılmaz ki Çıldırmışsın sanki valla sen delisin *** Ne olmuş birden gördüysen onu Ömründe ilk gördüğün erkek o mu Aman sus sus duymasınlar sesini Göğsümden koparır atarım seni la la la Delisin delisin delisin Delisin delisin *** Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla la la la *** Bu kaçıncı sevgi belki 45 50 Ben bildim bileli Kalbim sen delisin delisin Hiç mi ders almazsın Bir an boş durmazsın Fikrimi sormazsın vallahi delisin *** Anlaşıldı sen duruncaya dek Bu iş hep böyle sürüp gidecek Aşk her zaman bağrına saplı bir ok Senden bana hiç rahat yüzü yok la la la *** Delisin delisin delisin Delisin delisin delisin Delisin delisin Delisin

Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni rüzgarlardan, yağmurdan Her şeyden saklamalı Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni ellerle değil gözle sevip okşamalı Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek * Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi Kimse beni sormuyor demek ki bahar bitti Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi Kimse beni sormuyor demek artık bahar bitti Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek * Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni ellerle değil, evet sevgilim Gözle sevip okşamalı * Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek