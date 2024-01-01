Seni Beklerim seni beklerim öptüğün yerde belki bir akşam dönersin diye belki dönersin eski günlere dayanamadım yazdım ben sana dargınlık bitsin cevap yazsana beraber olalım ömür boyunca *** dağlara şimdi akşam çöktü çiçekler boynunu büktü hepsi sensiz öksüzdü kuşlar yuvaya döndü senin şehrine yolcular vardı şafakta gemiler hep demir alır seven sahilde hep yalnız kalır *** kıskanırım seni o yolculardan belki seversin birini diye mektubumu sen sen oku bana dağlara şimdi akşam çöktü çiçekler boynunu büktü hepsi sensiz öksüzdü kuşlar yuvaya döndü *** seni beklerken duydum annemden saklarmış veda mektubunu benden evlenmişsin şimdi bir esmerle

Kara Sevda Yüzünden Konacak dal mı kaldı Akacak yaş mı kaldı Gülecek hal mı kaldı Kara sevda yüzünden ** Sarılacak dostum yok Sığınacak yuvam yok Dert dökecek kimsem yok ** (Ahh) Kara sevda yüzünden ** Geçmez oldu günlerim Pınar oldu gözlerim Hayal oldu düşlerim Kara sevda yüzünden ** Sarılacak dostum yok Sığınacak yuvam yok Dert dökecek kimsem yok (Ahh) Kara sevda yüzünden