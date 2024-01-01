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7/24 Dinle Hatıralardan Altın Sesler

Hatıralardan Altın Sesler Şarkı Sözleri

Juanito Hatıralardan Altın Sesler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Juanito Hatıralardan Altın Sesler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıralardan Altın Sesler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Juanito

Juanito

Hatıralardan Altın Sesler

  • Seni Beklerim

  • Atlı Karınca

  • Gel Esmerim

  • Hatarılar Hayal Oldu

  • Kara Sevda Yüzünden

  • Kumsalda Ayak İzleri

  • Dün Bugün ve Daima

  • Aynalar Kırık Şimdi

  • Her Yerde Kar Var

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