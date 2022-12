Justin Bieber

As long as you love me - Beni sevdiğin sürece As long as you love me - Beni sevdiğin sürece As long as you love me - Beni sevdiğin sürece *** I'm under pressure - Baskı altındayım, Seven billion people in the world - Dünyadaki yedi milyar kişiye, Trying to fit in - Uyum sağlamaya çalışıyorum. Keep it together - Onu bir arada tut. Smile on your face even though your heart is frowning - Kalbinde mutsuzluk olsa bile suratında bir gülümseme olmalı. But, hey now, don’t know girl - Ama hey şimdi, bilmiyorsun kızım, We both know it's a cruel world - İkimiz de bu dünyanın acımasız olduğunu biliyoruz. But I will take my chances - Ama yinede şansımı deneyeceğim. *** As long as you love me - Beni sevdiğin sürece We could be starving, we could be homeless, we could be broke - Açlıktan ölüyor olabilirdik, evsiz olabilirdik, kırılmış olabilirdik. As long as you love me - Beni sevdiğin sürece I`ll be your platinum, I`ll be your silver, I`ll be your gold - Senin platinin olacağım, senin gümüşün olacağım, senin altının olacağım. As long as you love, love me, love me - Beni sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin sürece As long as you love, love me, love me - Beni sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin sürece *** I'll be your soldier fighting every second of the day for the your dreams girl - Günün her saniyesi bir değişim için savaşan askerin olacağım senin hayallerin için. I’ll be your Hova, Senin Hova’n olacağım *** You can be my Destiny's Child on a scene girl - Sen de sahnedeki Destiny's Child'im olabilirsin. So don't stress, don't cry, we don't need no wings to fly - O yüzden streslenme, ağlama, uçmak için kanatlara ihtiyacımız yok. Just take my hand - Sadece elimi tut. As long as you love me - Beni sevdiğin sürece We could be starving, we could be homeless, we could be broke - Açlıktan ölüyor olabilirdik, evsiz olabilirdik, kırılmış olabilirdik. As long as you love me - Beni sevdiğin sürece I`ll be your platinum, I`ll be your silver, I`ll be your gold - Senin platinin olacağım, senin gümüşün olacağım, senin altının olacağım. As long as you love, love me, love me - Beni sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin sürece As long as you love, love me, love me - Beni sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin sürece *** I don`t know if this makes sense but, you`re my hallelujah - Alakalı olur mu bilmiyorum ama, sen benim duamsın. Give me a time and place, I`ll rendezvous it - Bana biraz vakit ver ve bir mekanın adını söyle, randevu ayarlayayım. I`ll fly you to it, I`ll beat you there - Oraya kadar uçalım, seni orda yenerim. Girl, you know I got you - Kızım biliyorsun, sen benimsin. Us, trust, a couple things I can`t spell without U - Biz, güven, U [Sen] olmadan heceleyemeyeceğim bazı şeyler sadece. Now we on top of the world, cause that`s just how we do - Şimdi biz dünyanın tepesindeyiz, çünkü biz böyle yaparız Use to tell me sky`s the limit, now the sky`s our point of view - Bana "gökyüzü limittir." derlerdi, şimdi biz gökyüzündeyiz. Man we stepping out like woah, cameras point and shut Adamım dansa gidiyoruz woah gibi, kameralar nokta ve kapanış Ask me `what`s my best side?`, I stand back and point at you - Bana "en iyi tarafın ne?" diye sor ve ben gerileyip seni işaret ederim. You the one that I argue with, feel like I need a new girl to be bothered with - Kavga ettiğim tek kişi sensin, sanki başka kızla uğraşmalıymışım gibi hissediyorum But, the grass ain`t always greener on the other side, it`s green where you water it - Ama çimen diger tarafta her zaman yeşil değildir, suladığın yer yeşildir. So I know, we got issues baby, true, true, true - Ama biliyorum, sorunlarımız var bebeğim, doğru, doğru, doğru. But I`d rather work on this with you than to go ahead and start with someone new - Ama bu problemleri çözmeyi tercih ederim, yeni biriyle baştan başlamaksa. *** As long as you love me - Beni sevdiğin sürece. As long as you love me - Beni sevdiğin sürece We could be starving, we could be homeless, we could be broke - Açlıktan ölüyor olabilirdik, evsiz olabilirdik, kırılmış olabilirdik. *** As long as you love me - Beni sevdiğin sürece I`ll be your platinum, I`ll be your silver, I`ll be your gold - Senin platinin olacağım, senin gümüşün olacağım, senin altının olacağım. *** As long as you love, love me, love me - Beni sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin sürece As long as you love, love me, love me - Beni sevdiğin, sevdiğin, sevdiğin sürece