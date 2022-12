Justin Bieber

You know you love me Beni sevdiğini biliyorsun I know you care İlgilendiğini biliyorum And I would never, not be there Ben asla, orada olmazdım You are my love Aşkımsın You are my heart Kalbimsin And we would never, ever, ever be apart Ve biz asla, asla ayrılmazdık *** Are we an item? Biz bir parça mıyız? Girl quit playin' Oynamayı bırak kızım We're just friends, Sadece arkadaşız What are you sayin' Ne diyorsun? Take another look right in my eyes Tam gözlerime bir daha bak My first love, touch my heart for the first time İlk aşkım, kalbime ilk kez dokun *** And I was like Ve bebek gibiydim Baby, baby, baby oohh Bebeğim,bebeğim,bebeğim Like baby, baby, baby noo Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim hayır Like baby, baby, baby ooh Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim Thought you'd always be mine, mine Düşünceme göre her zaman benim,benim olmalıydın *** Baby, baby, baby oohh Bebeğim,bebeğim,bebeğim Like baby, baby, baby noo Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim hayır Like baby, baby, baby ooh Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim Thought you'd always be mine, mine Düşünceme göre her zaman benim,benim olmalıydın *** For you, I would have done whatever Senin için her ne olsa yapardım And ya stick it with me when we're together Ve biz beraberken sen işi bana yüklerdin And I'm gonn' play it cool Ve ben cool takılırdım While I'm losin you Seni kaybederken I'll buy you anything Sana her şeyi alırım I'll buy you any ring Sana her yüzüğü alırım Cause I'm in pieces Çünkü paramparçayım Baby fix me Beni düzelt bebeğim Come see if you wake me from this bad dream Gel bak beni bu kabustan uyandırabilirmisin I'm goin down, down, down Batıyorum, batıyorum, batıyorum, *** And I was like Ve bebek gibiydim Baby, baby, baby oohh Bebeğim,bebeğim,bebeğim Like baby, baby, baby noo Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim hayır Like baby, baby, baby ooh Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim Thought you'd always be mine, mine Düşünceme göre her zaman benim,benim olmalıydın *** And I was like Ve bebek gibiydim Baby, baby, baby oohh Bebeğim,bebeğim,bebeğim Like baby, baby, baby noo Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim hayır Like baby, baby, baby ooh Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim Thought you'd always be mine, mine Düşünceme göre her zaman benim,benim olmalıydın *** You can give me all of your love Tüm sevgini bana verebilirsin Once a time it wont be enough Bir seferde yetmez Nobody told me this day would come Bana kimse bu günün geleceğini söylemedi Now I'm all gone Şimdi tamamen bittim You can give me all of your love Tüm sevgini bana verebilirsin Once a time it wont be enough Bir seferde yetmez Nobody told me this day would come Bana kimse bu günün geleceğini söylemedi *** And I was like Ve bebek gibiydim Baby, baby, baby oohh Bebeğim,bebeğim,bebeğim Like baby, baby, baby noo Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim hayır Like baby, baby, baby ooh Bebeğim gibi,bebeğim,bebeğim Thought you'd always be mine, mine Düşünceme göre her zaman benim,benim olmalıydın *** Yeahh, yeah, yeah Evet, evet, evet Yeahh, yeah, yeah Evet, evet, evet Yeahh, yeah, yeah Evet, evet, evet Yeahh, yeah, yeah Evet, evet, evet Yeahh, yeah, yeah Evet, evet, evet Now I'm all gone, gone, gone, gone Şimdi tamamen bittim, bittim, bittim, bittim I'm gonee Ben bittim