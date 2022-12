Justin Bieber

If I was your boyfriend, I’d never let you go - Eğer senin sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim I can take you places you ain’t never been before - Daha önce hiç bulunmadığın yerlere götürebilirdim Baby take a chance or you’ll never ever know - Bebeğim bir şans ver yoksa hiç bilemeyeceksin I got money in my hands that I’d really like to blow - Elimde gerçekten harcamak istediğim paralarım var Swag swag swag, on you Yağma, yağma, yağma sana doğru Chillin by the fire why we eatin’ fondue - Ateşin başındayız, neden fondü yiyoruz I dunno about me but I know about you - Kendi hakkımda hiçbir şey bilmiyorum ama senin hakkında her şeyi biliyorum So say hello to falsetto in three two - O yüzden falsetoya merhaba de, 2-3 de *** I’d like to be everything you want - Senin istediğin her şey olabilirim Hey girl, let me talk to you - Hey kızım, seninle konuşmama izin ver *** If I was your boyfriend, never let you go - Eğer sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim Keep you on my arm girl, you’d never be alone - Sana hep sarılırdım bebeğim, hiç yalnız olmazdın I can be a gentleman, anything you want - Nazik bir adam olabilirim, istediğin her şey If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go - Eğer sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim, gitmene hiç izin vermezdim *** Tell me what you like yeah tell me what you don’t - Neleri sevdiğini söyle, evet, neleri yapmadığını söyle I could be your Buzz Lightyear fly across the globe - Buzz Lightyear'in olabilirim dünyanın çevresinde uçan I don’t never wanna fight yeah, you already know - Hiç kavga etmek istemiyorum, evet, zaten biliyorsun Imma make you shine bright like you’re laying in the snow Burr - Sanki karda yatıyormuşsun gibi parlamanı sağlayabilirim Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend - Kız arkadaş, kız arkadaş, benim kız arkadaşım olabilirsin You could be my girlfriend until the ---- world ends - Dünyanın sonu gelene kadar kız arkadaşım olabilirsin Make you dance do a spin and a twirl and - Dansını yap, dön ve kıvır ve Voice goin crazy on this hook like a whirl wind - Bu şarkıda sesler bir kasırga gibi çılgınlaşıyor Swaggie - Havalıyız *** I’d like to be everything you want - Senin istediğin her şey olabilirim Hey girl, let me talk to you - Hey kızım, seninle konuşmama izin ver *** If I was your boyfriend, never let you go - Eğer sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim Keep you on my arm girl, you’d never be alone - Sana hep sarılırdım bebeğim, hiç yanlız olmazdın I can be a gentleman, anything you want - Nazik bir adam olabilirim, istediğin her şey If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go - Eğer sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim, gitmene hiç izin vermezdim *** So give me a chance, ‘cause you’re all I need girl - O yüzden bana bir şans ver, bir kızda aradığım her şeysin Spend a week with your boy I’ll be calling you my girlfriend - Senin oğlunla [benimle] bir hafta geçir, sana kız arkadaşım diyeceğim If I was your man, I’d never leave you girl - Eger senin adamın olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim I just want to love you, and treat you right - Sadece seni sevmek ve sana doğru davranmak istiyorum *** If I was your boyfriend, never let you go - Eğer sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim Keep you on my arm girl, you’d never be alone - Sana hep sarılırdım bebeğim, hiç yanlız olmazdın I can be a gentleman, anything you want - Nazik bir adam olabilirim, istediğin her şey If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go - Eğer sevgilin olsaydım, gitmene hiç izin vermezdim, gitmene hiç izin vermezdim *** Na na na, na na na, na na na Ya girl - Evet kızım Na na na, na na na, na na na ey Na na na, na na na, na na na ey Na na na, na na na, na na na ey *** If I was your boyfriend - Eğer sevgilin olsaydım