Düş Şarkı Sözleri
Justin Bieber Düş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Justin Bieber Düş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Everybody gets high sometimes, you know
What else can we do when we’re feeling low?
So take a deep breath and let it go
You shouldn’t be drowning on your own
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Herkesin bazen kafası güzel olur, bilirsin
Moralimiz bozuk olduğunda başka ne yapabiliriz ki?
Bu yüzden derin bir nefes al ve akışına bırak
Tek başına boğulmamalısın
***
And if you feel you’re sinking, I will jump right over
Into cold, cold water for you
And although time may take us to different places
I will still be patient with you
And I want you to know
***
Ve eğer batıyormuşsun gibi hissedersen, hemen oraya gelivereceğim
Senin için soğuk, soğuk suya
Ve ayrıca zaman bizi ayrı yerlere sürükleyebilir
Sana karşı hep sabrediyor olacağım
Ve bilmeni istiyorum
***
I won’t let go
I’ll be your lifeline tonight
I won’t let go
I’ll be your lifeline tonight
***
Bırakıp gitmeyeceğim
Bu gece can kurataran halatın olacağım
Bırakıp gitmeyeceğim
Bu gece can kurtaran halatın olacağım
***
‘Cause we all get lost sometimes, you know?
It’s how we learn, how we grow
And I wanna lay with you ’til I’m old
You shouldn’t be fighting on your own
***
Hepimiz bazen kayboluruz, biliyorsun değil mi?
Böyle böyle öğreniriz, nasıl büyüneceğini
Yaşlanana kadar seninle uzanmak istiyorum
Tek başına savaşmamalısın
***
And if you feel you’re sinking, I will jump right over
Into cold, cold water for you
And although time may take us to different places
I will still be patient with you
And I want you to know
***
Ve eğer suya batıyormuşsun gibi hissedersen, hemen oraya gelivereceğim
Senin için soğuk, soğuk suya
Ve ayrıca zaman bizi ayrı yerlere sürükleyebilir
Sana karşı sabırlı olacağım
Ve bilmeni istiyorum
***
I won’t let go
I’ll be your lifeline tonight
I won’t let go
I’ll be your lifeline tonight
***
Bırakıp gitmeyeceğim
Bu gece can kurtaran halatın olacağım
Bırakıp gitmeyeceğim
Bu gece can kurtaran halatın olacağım
***
Come on, come on
Standing on a rocking boat
I just wanna stay afloat
I’m all alone
Now, now, someone come and take me home
Someone come and take my soul
I need you to know
***
Hadi, hadi
Sallanan bir botta ayakta duruyorum
Tek istediğim suyun üzerinde kalmak
Yapayalnızım
Şimdi, şimdi birisi gelip beni eve götürecek
Birisi gelip ruhumu alacak
Bilmen gerek
***
I won’t let go
I’ll be your lifeline tonight
I won’t let go
I’ll be your lifeline tonight
***
Bırakıp gitmeyeceğim
Bu gece can kurtaran halatın olacağım
Bırakıp gitmyeceğim
Bu gece can kurtaran halatın olacağım
***
I won’t let go
I won’t let go
***
Bırakıp gitmeyeceğim
Bırakıp gitmeyeceğim
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