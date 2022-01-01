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7/24 Dinle Düş

Düş Şarkı Sözleri

Justin Bieber Düş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Justin Bieber Düş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Justin Bieber

Justin Bieber

Düş

  • Cold Water (Major Lazer)

  • Son Sahne

  • Yeterdi Bana

  • Dönmeyeceksin

  • Gel Etme

  • Kör

  • Yaz Gelse

  • Bilseydim

  • Git

  • Yemin

  • Serçe

  • Toprak

  • Bulutlar

  • Denizlerin Ortasındayım

  • Sen Giderken

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