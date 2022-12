Justin Bieber

Everybody gets high sometimes, you know What else can we do when we’re feeling low? So take a deep breath and let it go You shouldn’t be drowning on your own *** Herkesin bazen kafası güzel olur, bilirsin Moralimiz bozuk olduğunda başka ne yapabiliriz ki? Bu yüzden derin bir nefes al ve akışına bırak Tek başına boğulmamalısın *** And if you feel you’re sinking, I will jump right over Into cold, cold water for you And although time may take us to different places I will still be patient with you And I want you to know *** Ve eğer batıyormuşsun gibi hissedersen, hemen oraya gelivereceğim Senin için soğuk, soğuk suya Ve ayrıca zaman bizi ayrı yerlere sürükleyebilir Sana karşı hep sabrediyor olacağım Ve bilmeni istiyorum *** I won’t let go I’ll be your lifeline tonight I won’t let go I’ll be your lifeline tonight *** Bırakıp gitmeyeceğim Bu gece can kurataran halatın olacağım Bırakıp gitmeyeceğim Bu gece can kurtaran halatın olacağım *** ‘Cause we all get lost sometimes, you know? It’s how we learn, how we grow And I wanna lay with you ’til I’m old You shouldn’t be fighting on your own *** Hepimiz bazen kayboluruz, biliyorsun değil mi? Böyle böyle öğreniriz, nasıl büyüneceğini Yaşlanana kadar seninle uzanmak istiyorum Tek başına savaşmamalısın *** And if you feel you’re sinking, I will jump right over Into cold, cold water for you And although time may take us to different places I will still be patient with you And I want you to know *** Ve eğer suya batıyormuşsun gibi hissedersen, hemen oraya gelivereceğim Senin için soğuk, soğuk suya Ve ayrıca zaman bizi ayrı yerlere sürükleyebilir Sana karşı sabırlı olacağım Ve bilmeni istiyorum *** I won’t let go I’ll be your lifeline tonight I won’t let go I’ll be your lifeline tonight *** Bırakıp gitmeyeceğim Bu gece can kurtaran halatın olacağım Bırakıp gitmeyeceğim Bu gece can kurtaran halatın olacağım *** Come on, come on Standing on a rocking boat I just wanna stay afloat I’m all alone Now, now, someone come and take me home Someone come and take my soul I need you to know *** Hadi, hadi Sallanan bir botta ayakta duruyorum Tek istediğim suyun üzerinde kalmak Yapayalnızım Şimdi, şimdi birisi gelip beni eve götürecek Birisi gelip ruhumu alacak Bilmen gerek *** I won’t let go I’ll be your lifeline tonight I won’t let go I’ll be your lifeline tonight *** Bırakıp gitmeyeceğim Bu gece can kurtaran halatın olacağım Bırakıp gitmyeceğim Bu gece can kurtaran halatın olacağım *** I won’t let go I won’t let go *** Bırakıp gitmeyeceğim Bırakıp gitmeyeceğim