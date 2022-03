Justin Drew Bieber, 1 Mart 1994 tarihinde Kanada’nın, London Ontario kentinde doğmuştur. Çocukluğunu Stratford‘da geçiren Bieber’ı annesi tek başına yetiştirmiştir. Ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında hokey, futbol ve satranç ile ilgilenmiştir. Ayrıca kendi çabasıyla piyano, davul ve gitar çalmayı da öğrenmiştir. Stratford’da düzenlenen yerel bir yarışmaya katılmak için 2007 yılında söylediği Ne-Yo coverı So Sick, Bieber için hayatını değiştiren ilk adımı olmuştur. Annesinin yarışmaya ait görüntü kayıtlarını Youtube’a yüklemesi ile Bieber kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Yapımcı Scooter Braun 2008 yılında yeni bir yetenek arayışındayken, Justin Bieber’ın şarkı söylediği videosuyla karşılaşmıştır. Braun, Justin Bieber’ın yeteneğini keşfetmiş ve Bieber’a ulaşmaya karar vermiştir. Scooter Braun, henüz 13 yaşında olan Bieber’ın annesinden iznini alarak Bieber’ı demo kaydı için Atlanta‘ya götürmüştür. Justin Bieber ve Usher, Scoot Braun’nun ortak şirketi Raymond Braun Media Group ile anlaşma imzalamıştır. Ardından ünlü şarkıcı Usher, Justin Bieber ile beraber kayda girmiştir. Ayrıca Scotter Braun, Bieber’ın menajeri olmuştur. Bieber ilk single çalışması olan One Time‘ı paylaşması ve radyolarda yayınlanması ile kısa zamanda popülerliği yakalamıştır. Kanada ve A.B.D.‘de 2009 yılının sonunda platin plak ödülüne layık görülmüştür. Yetenekli şarkıcının “My World” adlı ilk albümünü 17 Kasım 2009 tarihinde çıkarmış ve bu albümün yakaladığı başarı Bieber’ı Lopez Tonight, The Ellen DeGeneres Show ve Good Morning America gibi büyük TV şovlarına çıkmasını sağlamıştır. Ününü gittikçe arttıran genç sanatçı My World 2.0 adlı ikinci albümünü, 2010 yılında çıkarmıştır. Albümün açılış şarkısı olan “Baby”, A.B.D.’nin Top 100 listesinde 5. numaraya kadar yükselmiş ve bu şarkısı ile beraber 1963 yılından beri Stevie Wonder‘ın kırılamayan “Müzik listelerine en genç yaşta giren şarkıcı” unvanını kırmayı başarmıştır. Bieber, 2010 yılı Amerikan Müzik Ödülleri’nde “Yılın Sanatçısı”, “Yılın Pop/Rock Albümü”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Pop/Rock Erkek Sanatçısı”, 2010 yılı MTV Video Müzik Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” ve 2010 yılı MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde “Yılın Erkek Sanatçısı” ödüllerini kazanmıştır. Daha sonra “Believe” adlı üçüncü albümünü 19 Haziran 2012 tarihinde çıkaran başarılı sanatçı bu albümle birlikte 18 yaşında rekor kıran tek sanatçı olarak 2013 Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş ve tarihe geçmeyi başarmıştır. Grammy ödüllerinde “Where Are U Now” En İyi Dans Kaydı dalında Grammy almış, 2016 yılında ise 8 kere Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Popüler sanatçı başarı basamaklarını bir bir çıkarak genç yaşından bu yana büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.