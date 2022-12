Justin Bieber

I used to believe We were burnin’ on the edge of somethin’ beautiful Somethin’ beautiful Sellin’ a dream Smoke and mirrors keep us waitin’ on a miracle On a miracle *** Güzel bir şeyin kenarında yandığımıza inanırdım Güzel bir şeyin Çok satan bir rüya Duman ve aynalar bir mucize için bize eşlik ediyor Bir mucize için *** Say, go through the darkest of days Heaven’s a heartbreak away Never let you go, never let me down Oh, it’s been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go, never let me down *** Diyelim ki, en karanlık günleri geçiriyoruz Cennetin kalp kırıklığı var Gitmene izin vermem, düşmeme izin verme Zorlu bir yolculuk oldu Bıçağın kenarında yolculuk ediyoruz Gitmene izin vermem, düşmeme izin verme *** Don’t you give up, nah-nah-nah I won’t give up, nah-nah-nah Let me love you Let me love you Don’t you give up, nah-nah-nah I won’t give up, nah-nah-nah Let me love you Let me love you Oh baby, baby *** Vazgeçme, hayır-hayır-hayır Vazgeçmeyeceğim, hayır-hayır-hayır Seni sevmeme izin ver Seni sevmeme izin ver Vazgeçme, hayır-hayır-hayır Vazgeçmeyeceğim, hayır-hayır-hayır Seni sevmeme izin ver Seni sevmeme izin ver Bebeğim, bebeğim *** Don’t fall asleep At the wheel, we’ve got a million miles ahead of us Miles ahead of us All that we need Is a rude awakening to know we’re good enough Know we’re good enough *** Sakın uyuma Direksiyon başında, bizden milyonlarca kilometre önde gidiyor Milyonlarca kilometre önde İhtiyacımız olan her şey Kaba bir uyanış olduğunda yeterince iyi olduğumuzu bilmek Yeterince iyi olduğumuzu *** Say go through the darkest of days Heaven’s a heartbreak away Never let you go, never let me down Oh it’s been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go, never let me down *** Diyelim ki, en karanlık günleri geçiriyoruz Cennetin kalp kırıklığı var Gitmene izin vermem, düşmeme izin verme Zorlu bir yolculuk oldu Bıçağın kenarında yolculuk ediyoruz Gitmene izin vermem, düşmeme izin verme *** Don’t you give up, nah-nah-nah I won’t give up, nah-nah-nah Let me love you Let me love you Don’t you give up, nah-nah-nah I won’t give up, nah-nah-nah Let me love you Let me love you Oh baby, baby *** Vazgeçme, hayır-hayır-hayır Vazgeçmeyeceğim, hayır-hayır-hayır Seni sevmeme izin ver Seni sevmeme izin ver Vazgeçme, hayır-hayır-hayır Vazgeçmeyeceğim, hayır-hayır-hayır Seni sevmeme izin ver Seni sevmeme izin ver Bebeğim, bebeğim *** Don’t you give up, nah-nah-nah I won’t give up, nah-nah-nah Let me love you Let me love you Don’t you give up, nah-nah-nah I won’t give up, nah-nah-nah Let me love you Let me love you Oh baby, baby *** Vazgeçme, hayır-hayır-hayır Vazgeçmeyeceğim, hayır-hayır-hayır Seni sevmeme izin ver Seni sevmeme izin ver Vazgeçme, hayır-hayır-hayır Vazgeçmeyeceğim, hayır-hayır-hayır Seni sevmeme izin ver Seni sevmeme izin ver Bebeğim, bebeğim