Justin Bieber

You gotta go and get Angry at all of my honesty You know I try but I don’t do too well with apologies I hope I don’t run out of Time could someone call the referee Cause I just need one more shot at forgiveness *** Gitmeli ve almasın Tüm dürüstlüğüme öfkelisin Biliyorsun denedim ama özür dilemek ile aram iyi değil Zamanı yönetemem umarım biri hakemi çağırır Çünkü affedilmeye bir kez daha ihtiyacım var *** I know you know that I made those mistakes maybe once or twice And by once or twice I Mean Maybe a couple a hundred times So let me oh let me Redeem oh redeem oh my self tonight Cause I just need one more shot at second chances *** Biliyorum biliyorsun ki ben Bu hataları belki bir ya da iki kere yaptım Ve bir ya da ikisi sayesinde demek istedim Belki bir kaç çift yüz defa Öyle bana izin ver, oh bana izin ver Rehinlikten kurtar oh rehinlikten kurtar kendim bugün Çünkü ikini şanslara bir kez daha ihtiyacım var *** Yeah Is it too late now to say sorry? Cause I’m missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah I know that I let you down Is it too late to say I’m sorry now? *** Evet Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? Çünkü sadece bedeninden fazlasını özlüyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? *** I’m sorry yeah Sorry yeah Sorry Yeah I know that I let you down Is it too late to say I’m sorry now? *** Ben üzgünüm evet Üzgünüm evet Üzgünüm Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? *** I’ll take every single piece of the blame If you want me too But you know that there is no innocent one in this game for two I’ll go I’ll go and then You go you go out and spill the truth Can we both say the words and forget this? *** Suçlamanın her parçasını alıyorum Eğer sende beni istiyorsan Ama bu oyunda iki kişi için masum biri olmadığını biliyorsun Gideceğim gideceğim ve sonra Sen gidersin dışarı gidersin ve gerçeği dökersin İkimizde o kelimeleri söyleyip bunu unutabilir miyiz? *** Yeah Is it too late now to say sorry? Cause I’m missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah I know that I let you down Is it too late to say I’m sorry now? *** Evet Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? Çünkü sadece bedeninden fazlasını özlüyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? *** I’m not just trying to get you back on me Cause I’m missing more than just your body Is it too late now to say sorry Yeah I know that I let you down Is it too late to say I’m sorry now? *** Sadece seni geri kazanmaya çalışmıyorum Çünkü sadece bedeninden fazlasını özlüyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? *** I’m sorry (yeah) Sorry (oh) Sorry Yeah I know that I let you down Is it too late to say I’m sorry now *** Ben üzgünüm (evet) Üzgünüm (oh) Üzgünüm Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç? *** I’m sorry (yeah) Sorry (oh) Sorry Yeah I know that I let you down Is it too late to say I’m sorry now *** Ben üzgünüm (evet) Üzgünüm (oh) Üzgünüm Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?