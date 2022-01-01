Sorry Şarkı Sözleri
Justin Bieber Sorry şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Justin Bieber Sorry şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sorry sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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You gotta go and get
Angry at all of my honesty
You know I try but I don’t do too well with apologies
I hope I don’t run out of Time could someone call the referee
Cause I just need one more shot at forgiveness
***
Gitmeli ve almasın
Tüm dürüstlüğüme öfkelisin
Biliyorsun denedim ama özür dilemek ile aram iyi değil
Zamanı yönetemem umarım biri hakemi çağırır
Çünkü affedilmeye bir kez daha ihtiyacım var
***
I know you know that I
made those mistakes maybe once or twice
And by once or twice I Mean
Maybe a couple a hundred times
So let me oh let me
Redeem oh redeem oh my self tonight
Cause I just need one more shot at second chances
***
Biliyorum biliyorsun ki ben
Bu hataları belki bir ya da iki kere yaptım
Ve bir ya da ikisi sayesinde demek istedim
Belki bir kaç çift yüz defa
Öyle bana izin ver, oh bana izin ver
Rehinlikten kurtar oh rehinlikten kurtar kendim bugün
Çünkü ikini şanslara bir kez daha ihtiyacım var
***
Yeah
Is it too late now to say sorry?
Cause I’m missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I’m sorry now?
***
Evet
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
Çünkü sadece bedeninden fazlasını özlüyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
***
I’m sorry yeah
Sorry yeah
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I’m sorry now?
***
Ben üzgünüm evet
Üzgünüm evet
Üzgünüm
Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
***
I’ll take every single piece of the blame
If you want me too
But you know that there is no innocent one in this game for two
I’ll go I’ll go and then
You go you go out and spill the truth
Can we both say the words and forget this?
***
Suçlamanın her parçasını alıyorum
Eğer sende beni istiyorsan
Ama bu oyunda iki kişi için masum biri olmadığını biliyorsun
Gideceğim gideceğim ve sonra
Sen gidersin dışarı gidersin ve gerçeği dökersin
İkimizde o kelimeleri söyleyip bunu unutabilir miyiz?
***
Yeah
Is it too late now to say sorry?
Cause I’m missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I’m sorry now?
***
Evet
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
Çünkü sadece bedeninden fazlasını özlüyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
***
I’m not just trying to get you back on me
Cause I’m missing more than just your body
Is it too late now to say sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I’m sorry now?
***
Sadece seni geri kazanmaya çalışmıyorum
Çünkü sadece bedeninden fazlasını özlüyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
***
I’m sorry (yeah)
Sorry (oh)
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I’m sorry now
***
Ben üzgünüm (evet)
Üzgünüm (oh)
Üzgünüm
Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?
***
I’m sorry (yeah)
Sorry (oh)
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I’m sorry now
***
Ben üzgünüm (evet)
Üzgünüm (oh)
Üzgünüm
Evet seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum
Şimdi üzgünüm demek için çok mu geç?