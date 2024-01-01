Justin Bieber

-
What do you mean? Oh, oh
When you nod your head yes, but you wanna say no
What do you mean? Hey, yeah
When you don't want me to move, but you tell me to go
What do you mean? Oh, what do you mean?
Said you're runnin' outta time, what do you mean?
Oh, oh, oh, what do you mean?
Better make up your mind, what do you mean?
***
You're so indecisive of what I'm sayin'
Tryna catch the beat, make up your heart
Don't know if you're happy or complainin'
Don't want for us to end, where do I start?
***
First you wanna go to the left, then you wanna turn right (Right)
Wanna argue all day, makin' love all night (All night)
First you're up, then you’re down, and then between ('Tween)
Oh, I really wanna know
***
What do you mean? Oh, oh
When you nod your head yes, but you wanna say no
What do you mean? Hey, yeah
When you don't want me to move, but you tell me to go
What do you mean? Oh, what do you mean?
Said you're runnin' outta time, what do you mean?
Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind
What do you mean?
***
You're overprotective when I'm leavin'
Tryna compromise, but I can’t win
You wanna make a point, but you keep preachin'
You had me from the start, won't let this end
***
First you wanna go to the left, then you wanna turn right
(Turn right)
Wanna argue all day, makin' love all night (All night)
First you're up, then you’re down, and then between ('Tween)
Oh, I really wanna know
***
What do you mean? Oh, oh (Yeah, yeah, yeah, yeah)
When you nod your head yes, but you wanna say no
What do you mean? (Oh, what do you mean?) Hey, yeah
When you don't want me to move, but you tell me to go
What do you mean? (I wanna know, ooh)
Oh, what do you mean? (Ooh)
Said you're runnin' outta time, what do you mean? (Oh, baby)
Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind
What do you mean? (Don't be so selfish, baby, yeah, yeah) Oh, oh
When you nod your head yes, but you wanna say no
What do you mean? (You're so confusin', baby) Hey, yeah
When you don't want me to move (Hey), but you tell me to go
What do you mean? (Be more straightforward)
Oh, what do you mean? (Hey, ah, ah, ah)
Said you're runnin' outta time, what do you mean? (Hey, ah, ah, ah)
Oh, oh, oh, what do you mean?
Better make up your mind, what do you mean?
-
Başını yasladığın o yabancı biri
Senin halinden anlamaz
Aşk mantığa yenilsin tamam da
Kalbi de hesaba kat biraz
Bi' masal bitti
Ya ömrü dolmadan
Bi' elveda yetti
Bi' cümle kurmadan
Beni duymadan gitti
Yarından korkmadan
Yemin ettiği sözünü tutmadan
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Bi' masal bitti
Ya ömrü dolmadan
Bi' elveda yetti
Bi' cümle kurmadan
Beni duymadan gitti
Yarından korkmadan
Yemin ettiği sözünü tutmadan
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
-
Kadehe verdim adını konuştum
Şarkılar da üzmüyor, artık alıştım
Zor gün dostu, yegane vefa
Yalnızlıkla dargınlığım bitti barıştım
***
Dönsen dönerdin, kaç zaman geçti
İçim huzurluydu, yüzüm güleçti
Olan aşka inancıma oldu
Gönlüm sevmemeye büyük and içti
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
***
Kadehe verdim adını konuştum
Şarkılar da üzmüyor, artık alıştım
Zor gün dostu, yegane vefa
Yalnızlıkla dargınlığım bitti barıştım
***
Dönsen dönerdin, kaç zaman geçti
İçim huzurluydu, yüzüm güleçti
Olan aşka inancıma oldu
Gönlüm sevmemeye büyük and içti
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
-
Ne kadar yokuş bu hayat
Çık çık bitmiyor, yorgun yorgun
Ne kadar fakir, zenginliğin
Bugün var, yarına belki yoksun
***
Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim
Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim
Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor
Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim
Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim
Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor
Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
-
-
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, bir de bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek ne de bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, bir de bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek ne de bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari