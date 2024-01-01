Justin Bieber

What Do You Mean What do you mean? Oh, oh When you nod your head yes, but you wanna say no What do you mean? Hey, yeah When you don't want me to move, but you tell me to go What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're runnin' outta time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? *** You're so indecisive of what I'm sayin' Tryna catch the beat, make up your heart Don't know if you're happy or complainin' Don't want for us to end, where do I start? *** First you wanna go to the left, then you wanna turn right (Right) Wanna argue all day, makin' love all night (All night) First you're up, then you’re down, and then between ('Tween) Oh, I really wanna know *** What do you mean? Oh, oh When you nod your head yes, but you wanna say no What do you mean? Hey, yeah When you don't want me to move, but you tell me to go What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're runnin' outta time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind What do you mean? *** You're overprotective when I'm leavin' Tryna compromise, but I can’t win You wanna make a point, but you keep preachin' You had me from the start, won't let this end *** First you wanna go to the left, then you wanna turn right (Turn right) Wanna argue all day, makin' love all night (All night) First you're up, then you’re down, and then between ('Tween) Oh, I really wanna know *** What do you mean? Oh, oh (Yeah, yeah, yeah, yeah) When you nod your head yes, but you wanna say no What do you mean? (Oh, what do you mean?) Hey, yeah When you don't want me to move, but you tell me to go What do you mean? (I wanna know, ooh) Oh, what do you mean? (Ooh) Said you're runnin' outta time, what do you mean? (Oh, baby) Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind What do you mean? (Don't be so selfish, baby, yeah, yeah) Oh, oh When you nod your head yes, but you wanna say no What do you mean? (You're so confusin', baby) Hey, yeah When you don't want me to move (Hey), but you tell me to go What do you mean? (Be more straightforward) Oh, what do you mean? (Hey, ah, ah, ah) Said you're runnin' outta time, what do you mean? (Hey, ah, ah, ah) Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?

Aşka Hakaret Başını yasladığın o yabancı biri Senin halinden anlamaz Aşk mantığa yenilsin tamam da Kalbi de hesaba kat biraz Bi' masal bitti Ya ömrü dolmadan Bi' elveda yetti Bi' cümle kurmadan Beni duymadan gitti Yarından korkmadan Yemin ettiği sözünü tutmadan Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et Bi' masal bitti Ya ömrü dolmadan Bi' elveda yetti Bi' cümle kurmadan Beni duymadan gitti Yarından korkmadan Yemin ettiği sözünü tutmadan Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et

Dönsen Dönerdin Kadehe verdim adını konuştum Şarkılar da üzmüyor, artık alıştım Zor gün dostu, yegane vefa Yalnızlıkla dargınlığım bitti barıştım *** Dönsen dönerdin, kaç zaman geçti İçim huzurluydu, yüzüm güleçti Olan aşka inancıma oldu Gönlüm sevmemeye büyük and içti *** Gitme diyebildim, başka sözüm yok Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok Etme diyebildim, keşke sızım çok Birimiz seviyorken aşka lüzum yok *** Gitme diyebildim, başka sözüm yok Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok Etme diyebildim, keşke sızım çok Birimiz seviyorken aşka lüzum yok *** Kadehe verdim adını konuştum Şarkılar da üzmüyor, artık alıştım Zor gün dostu, yegane vefa Yalnızlıkla dargınlığım bitti barıştım *** Dönsen dönerdin, kaç zaman geçti İçim huzurluydu, yüzüm güleçti Olan aşka inancıma oldu Gönlüm sevmemeye büyük and içti *** Gitme diyebildim, başka sözüm yok Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok Etme diyebildim, keşke sızım çok Birimiz seviyorken aşka lüzum yok *** Gitme diyebildim, başka sözüm yok Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok Etme diyebildim, keşke sızım çok Birimiz seviyorken aşka lüzum yok

Kime Yetti ki Zaman Ne kadar yokuş bu hayat Çık çık bitmiyor, yorgun yorgun Ne kadar fakir, zenginliğin Bugün var, yarına belki yoksun *** Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın *** Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın