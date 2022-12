Justin Bieber

I need you the, I need you, I need you the, I need you I need y-y-y-y-y, I need you the, I need you, I need you the I need you, I need y-y-y-y-you the m-m-m I need you the most *** Sana ihtiyacım var, Sana ihtiyacım var,Sana ihtiyacım var, Sana ihtiyacım var,Sana ihtiyacım var,Sana ihtiyacım var Sana çok ihtiyacım var *** I gave you the key when the door wasn’t open, just admit it See, I gave you faith, turned your doubt into hoping, can’t deny it Now I’m all alone and my joys turned to moping Tell me, where are you now that I need you? *** Kapı açık değilken sana anahtarı verdim Sadece itiraf et Gör, Sana inanç verdim, şüphelerini umuda çevirdim, bunu inkar edemezsin Şimdi yapa yalnızım, sevinçlerim üzüntüye döndü *** Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need ya? Couldn’t find you anywhere *** Söyle bana, Sana ihtiyacım varken nerdesin? Neredesin? Sana ihtiyacım varken neredesin? Seni hiçbir yerde bulamadım *** When you broke down I didn’t leave ya I was by your side *** Sen kötü olduğunda, ben seni terk etmedim Senin yanındaydım *** So where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? *** O zaman ihtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? *** I gave you attention when nobody else was payin’ I gave you the shirt off my back, what you sayin’? To keep you warm I showed you the game everybody else was playin’, that’s for sure And I was on my knees when nobody else was prayin’, oh lord *** Kimse seninle ilgenmiyorken, ben ilgilendim Sırtımdan tişörtümü çıkartıp sana verdim, ne diyorsun? Seni sıcak tutmak için Sana herkesin oynadığı oyunu gösterdim, orası kesin Ve kimse dua etmezken ben dizlerimin üstündeydim, Oh tanrım *** Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? *** İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? *** I need you, I need you, I need you, I need you I need you, I need you, I need you, I need you I need you the most *** Sana ihtiyacım var, Sana ihtiyacım var,Sana ihtiyacım var, Sana ihtiyacım var,Sana ihtiyacım var,Sana ihtiyacım var Sana çok ihtiyacım var *** Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? Where are you now that I need ya? *** İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? İhtiyacım varken neredesin? *** I need you the most I need you the most I need you the most *** Sana çok ihtiyacım var Sana çok ihtiyacım var Sana çok ihtiyacım var