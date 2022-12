Justin Timberlake

Ha-hah! Eh-eh-eh, ha-hah! – Ha-hah! Eh-eh-eh, ha-hah! *** Ah, baby, oh, my baby, down to (Carry out) – Ah, bebeğim, ah, bebeğim, aşağı (yürütmek) Ah, baby, oh, my baby, down to (Carry out) – Ah, bebeğim, ah, bebeğim, aşağı (yürütmek) I take your order when you steppin’ when you (Carry out) – Adım attığın zaman siparişini alıyorum (Yerine getirirken) I take your order when you steppin’ when you (Carry out) – Adım attığın zaman siparişini alıyorum (Yerine getirirken) I turn it on my baby, don’t you (Cut me out) – Onu bebeğime açıyorum, sakın beni kesip atma. I turn it on my baby, don’t you (Cut me out) – Onu bebeğime açıyorum, sakın beni kesip atma. Check it, check it out – Check it, check it out *** Baby, you’re looking fire hot – Bebeğim, çok ateşli görünüyorsun. I’ll have you open all night like you’re IHOP – Seni bütün gece açık tutacağım sanki ihop’muşsun gibi I’ll take you home, baby, let you keep me company – Seni eve götüreceğim bebeğim, bana eşlik etmene izin ver You gimme some of you, I give you some of me – Sen bana birazını ver, ben de sana birazımı vereyim. You look good, baby, must taste heavenly – İyi görünüyorsun bebeğim, cennet tadında olmalısın. I’m pretty sure that you got your own recipe – Eminim kendi tarifin vardır. So pick it up, pick it up, yeah, I like you – Aç hadi, aç şunu, Evet, seni seviyorum I just can’t get enough, I gotta drive through – Yeterince alamıyorum, geçmem gerek. ‘Cause it’s me, you, you, me, me, you, all night – Çünkü benim, sen, sen, ben, ben, sen, bütün gece Have it your way, foreplay, before, I feed your appetite – İstediğin gibi olsun, ön sevişme, iştahını doyurmadan önce Let me get my ticket, baby, let me get in line – Biletimi alayım bebeğim, sıraya girmeme izin ver. I can tell the way you like it baby, supersized – Nasıl sevdiğini anlayabiliyorum bebeğim, büyük beden Hold on, you got yours, let me get mine – Bekle, seninkini aldın, benimkini alayım. I ain’t leave ’til they turn over the closed sign – Ben bırak til değilim “kapalı” levhasını teslim ettiler Check it – Kontrol et *** Take my order ’cause your body like a carry out – Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. Let me walk into your body ’til you hear me out – Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver. Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Ah, take my order ’cause your body like a carry out – Ah, emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. And let me walk into your body ’til it’s lights out – Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Cut me out (Listen here, girl) – Kes beni (Dinle kızım) *** Number one, I take two number threes – Bir numara, iki üç numara alıyorum. That’s a whole lotta you and a side of me – Sen ve benim bir yanım bu kadar *** Now is I full of myself to want you full of me? – Şimdi bana tam seni istiyorum kendimi tam mı? And if there’s room for dessert then I want a piece – Ve eğer tatlıya yer varsa o zaman bir parça istiyorum Baby, get my order right, no errors – Bebeğim, siparişimi doğru yap, hata yok. I’ma touch you in all the right areas – Sana tüm doğru alanlarda dokunacağım. I can feed you, you can feed me – Ben seni besleyebilirim, sen beni besleyebilirsin Girl, deliver that to me, come see me – Kızım, onu bana teslim et, gel beni gör. ‘Cause it’s me, you, you, me, me, you, all night – Çünkü benim, sen, sen, ben, ben, sen, bütün gece Have it your way, foreplay, before, I feed your appetite – İstediğin gibi olsun, ön sevişme, iştahını doyurmadan önce Do you like it well done? ‘Cause I do it well – İyi yapılmasını sever misin? Ben çok iyi yapıyorum çünkü ‘Cause I’m well seasoned if you couldn’t tell – Çünkü söyleyemezsen çok terbiyeliyim. Now let me walk into your body ’til you hear me out – Şimdi beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver. Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out (Say) – Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın (Söyleyin) *** Take my order ’cause your body like a carry out – Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. Let me walk into your body ’til you hear me out – Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver. Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Ah, take my order ’cause your body like a carry out – Ah, emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. And let me walk into your body ’til it’s lights out – Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out – Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Cut me out – Kes beni *** What’s your name? What’s your number? – Adın ne? Telefon numaranız nedir? I’m glad I came; can you take my order? – Geldiğime sevindim, siparişimi alabilir misin? What’s your name? Girl, what’s your number? – Adın ne? Kız, telefon numaran kaç? I’m glad I came; can you take my order? – Geldiğime sevindim, siparişimi alabilir misin? Come over here (What’s your name?) – Buraya gel (Adın ne?) Come closer (What’s your number?) – Yaklaşın (Numaranız nedir?) Over here (I’m glad I came) – Buraya (geldiğime sevindim) A little closer (Can you take my order?) – Biraz daha yakına (Siparişimi alabilir misin?) Come over here (What’s your name?) – Buraya gel (Adın ne?) Come closer (What’s your number?) – Yaklaşın (Numaranız nedir?) Over here (I’m glad I came) – Buraya (geldiğime sevindim) A little closer (Can you take my) – Biraz daha yaklaş (Benimkini alabilir misin) *** Take my order ’cause your body like a carry out – Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. Let me walk into your body ’til you hear me out – Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver. Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Take my order ’cause your body like a carry out – Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. And let me walk into your body ’til it’s lights out – Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out – Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın *** Take my order ’cause your body like a carry out – Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. Let me walk into your body ’til you hear me out – Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver. Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Take my order ’cause your body like a carry out – Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi. And let me walk into your body ’til it’s lights out – Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver Turn me on my baby, don’t you cut me out – Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out – Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın Don’t you cut me out – Beni bırakma sen