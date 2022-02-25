Justin Timberlake

Ha-hah! Eh-eh-eh, ha-hah!
– Ha-hah! Eh-eh-eh, ha-hah!
***
Ah, baby, oh, my baby, down to (Carry out)
– Ah, bebeğim, ah, bebeğim, aşağı (yürütmek)
Ah, baby, oh, my baby, down to (Carry out)
– Ah, bebeğim, ah, bebeğim, aşağı (yürütmek)
I take your order when you steppin’ when you (Carry out)
– Adım attığın zaman siparişini alıyorum (Yerine getirirken)
I take your order when you steppin’ when you (Carry out)
– Adım attığın zaman siparişini alıyorum (Yerine getirirken)
I turn it on my baby, don’t you (Cut me out)
– Onu bebeğime açıyorum, sakın beni kesip atma.
I turn it on my baby, don’t you (Cut me out)
– Onu bebeğime açıyorum, sakın beni kesip atma.
Check it, check it out
– Check it, check it out
***
Baby, you’re looking fire hot
– Bebeğim, çok ateşli görünüyorsun.
I’ll have you open all night like you’re IHOP
– Seni bütün gece açık tutacağım sanki ihop’muşsun gibi
I’ll take you home, baby, let you keep me company
– Seni eve götüreceğim bebeğim, bana eşlik etmene izin ver
You gimme some of you, I give you some of me
– Sen bana birazını ver, ben de sana birazımı vereyim.
You look good, baby, must taste heavenly
– İyi görünüyorsun bebeğim, cennet tadında olmalısın.
I’m pretty sure that you got your own recipe
– Eminim kendi tarifin vardır.
So pick it up, pick it up, yeah, I like you
– Aç hadi, aç şunu, Evet, seni seviyorum
I just can’t get enough, I gotta drive through
– Yeterince alamıyorum, geçmem gerek.
‘Cause it’s me, you, you, me, me, you, all night
– Çünkü benim, sen, sen, ben, ben, sen, bütün gece
Have it your way, foreplay, before, I feed your appetite
– İstediğin gibi olsun, ön sevişme, iştahını doyurmadan önce
Let me get my ticket, baby, let me get in line
– Biletimi alayım bebeğim, sıraya girmeme izin ver.
I can tell the way you like it baby, supersized
– Nasıl sevdiğini anlayabiliyorum bebeğim, büyük beden
Hold on, you got yours, let me get mine
– Bekle, seninkini aldın, benimkini alayım.
I ain’t leave ’til they turn over the closed sign
– Ben bırak til değilim “kapalı” levhasını teslim ettiler
Check it
– Kontrol et
***
Take my order ’cause your body like a carry out
– Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
Let me walk into your body ’til you hear me out
– Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver.
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Ah, take my order ’cause your body like a carry out
– Ah, emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
And let me walk into your body ’til it’s lights out
– Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Cut me out (Listen here, girl)
– Kes beni (Dinle kızım)
***
Number one, I take two number threes
– Bir numara, iki üç numara alıyorum.
That’s a whole lotta you and a side of me
– Sen ve benim bir yanım bu kadar
***
Now is I full of myself to want you full of me?
– Şimdi bana tam seni istiyorum kendimi tam mı?
And if there’s room for dessert then I want a piece
– Ve eğer tatlıya yer varsa o zaman bir parça istiyorum
Baby, get my order right, no errors
– Bebeğim, siparişimi doğru yap, hata yok.
I’ma touch you in all the right areas
– Sana tüm doğru alanlarda dokunacağım.
I can feed you, you can feed me
– Ben seni besleyebilirim, sen beni besleyebilirsin
Girl, deliver that to me, come see me
– Kızım, onu bana teslim et, gel beni gör.
‘Cause it’s me, you, you, me, me, you, all night
– Çünkü benim, sen, sen, ben, ben, sen, bütün gece
Have it your way, foreplay, before, I feed your appetite
– İstediğin gibi olsun, ön sevişme, iştahını doyurmadan önce
Do you like it well done? ‘Cause I do it well
– İyi yapılmasını sever misin? Ben çok iyi yapıyorum çünkü
‘Cause I’m well seasoned if you couldn’t tell
– Çünkü söyleyemezsen çok terbiyeliyim.
Now let me walk into your body ’til you hear me out
– Şimdi beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver.
Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out (Say)
– Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın (Söyleyin)
***
Take my order ’cause your body like a carry out
– Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
Let me walk into your body ’til you hear me out
– Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver.
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Ah, take my order ’cause your body like a carry out
– Ah, emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
And let me walk into your body ’til it’s lights out
– Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out
– Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Cut me out
– Kes beni
***
What’s your name? What’s your number?
– Adın ne? Telefon numaranız nedir?
I’m glad I came; can you take my order?
– Geldiğime sevindim, siparişimi alabilir misin?
What’s your name? Girl, what’s your number?
– Adın ne? Kız, telefon numaran kaç?
I’m glad I came; can you take my order?
– Geldiğime sevindim, siparişimi alabilir misin?
Come over here (What’s your name?)
– Buraya gel (Adın ne?)
Come closer (What’s your number?)
– Yaklaşın (Numaranız nedir?)
Over here (I’m glad I came)
– Buraya (geldiğime sevindim)
A little closer (Can you take my order?)
– Biraz daha yakına (Siparişimi alabilir misin?)
Come over here (What’s your name?)
– Buraya gel (Adın ne?)
Come closer (What’s your number?)
– Yaklaşın (Numaranız nedir?)
Over here (I’m glad I came)
– Buraya (geldiğime sevindim)
A little closer (Can you take my)
– Biraz daha yaklaş (Benimkini alabilir misin)
***
Take my order ’cause your body like a carry out
– Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
Let me walk into your body ’til you hear me out
– Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver.
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Take my order ’cause your body like a carry out
– Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
And let me walk into your body ’til it’s lights out
– Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out
– Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
***
Take my order ’cause your body like a carry out
– Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
Let me walk into your body ’til you hear me out
– Beni duyana kadar vücuduna girmeme izin ver.
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Take my order ’cause your body like a carry out
– Emrimi kabul et çünkü vücudun yerine getirmek gibi.
And let me walk into your body ’til it’s lights out
– Ve ışıklar sönene kadar vücuduna girmeme izin ver
Turn me on my baby, don’t you cut me out
– Beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Ah, turn me on my baby, don’t you cut me out
– Ah, beni bebeğime azdırın, beni kesip atmayın
Don’t you cut me out
– Beni bırakma sen