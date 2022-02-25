Andaluza Şarkı Sözleri
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Justin Timberlake
Andaluza
-
You were my sun, you were my earth
But you didn’t know all the ways I loved you, no
So you took a chance, made other plans
But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no
***
Sen benim güneşim, sen benim ayımdın
Ama seni bu şekilde sevdiğimi bilmiyordun, hayır
Fırsatını kolladın ve başka planlar yaptın
Ama eminim ki planlarının suya düşebileceğini düşünmedin
***
You don’t have to say, what you did
I already know, I found out from him
Now there’s just no chance
With you and me
There’ll never be
Don’t it make you sad about it?
***
Ne yaptığını söylemene gerek yok
Zaten biliyorum,bizzat ondan duydum
Şimdi hiç şans yok
Sen ve benim aramda
Asla olmayacak
Bu seni üzmüyor mu?
***
You told me you love me
Why did you leave me all alone
Now you tell me you need me
When you call me on the phone
Girl I refuse
You must have me confused with some other guy
The bridges were burned
Now it’s your turn, to cry
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
***
Beni sevdiğini söylemiştin
Neden yapayalnız bıraktın öyleyse?
Şimdi bana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun
Telefonla arayıp
Kızım istemiyorum
Beni başka erkeklerle karıştırıyor olmalısın
Köprüler yakıldı
Şimdi sıra sende,ağlamak için
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
***
You know that they say somethings are better left unsaid
It wasn’t like you only talked to him
And you know it
(Don’t act like you don’t know it)
All of these things people told me
Keep messing with my head
Should’ve picked honesty
Then you may not have thought it
***
Bilirsin derler ki bazı şeyleri dillendirmemek daha iyidir
Onunla sadece konuşmakla kalmadın
Ve bunu iyi biliyorsun
(Bilmiyormuş gibi yapma)
İnsanların bana söylediği onca şey
Kafamı allak bullak ediyor
Dürüstlüğü seçmeliydin
O zaman bunu düşünüyor olmazdın
***
You don’t have to say, what you did
I already know, I found out from him
Now there’s just no chance
With you and me
There’ll never be
Don’t it make you sad about it?
***
Ne yaptığını söylemene gerek yok
Zaten biliyorum,bizzat ondan duydum
Şimdi hiç şans yok
Sen ve benim aramda
Asla olmayacak
Bu seni üzmüyor mu?
***
You told me you love me
Why did you leave me all alone
Now you tell me you need me
When you call me on the phone
Girl I refuse
You must have me confused with some other guy
The bridges were burned
Now it’s your turn, to cry
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
***
Beni sevdiğini söylemiştin
Neden yapayalnız bıraktın öyleyse?
Şimdi bana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun
Telefonla arayıp
Kızım istemiyorum
Beni başka erkeklerle karıştırıyor olmalısın
Köprüler yakıldı
Şimdi sıra sende,ağlamak için
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
***
Oh!
The damage is done, so I guess I be leaving
Oh!
The damage is done, so I guess I be leaving
Oh!
The damage is done, so I guess I be leaving
Oh!
The damage is done, so I guess I be leaving
***
Ah!
Hasar bitti,sanırım gitmeliyim
Ah!
Hasar bitti,sanırım gitmeliyim
Ah!
Hasar bitti,sanırım gitmeliyim
Ah!
Hasar bitti,sanırım gitmeliyim
***
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
Cry me a river
***
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
İstediğin kadar ağla bana
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