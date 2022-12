Justin Timberlake

You were my sun, you were my earth But you didn’t know all the ways I loved you, no So you took a chance, made other plans But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no *** Sen benim güneşim, sen benim ayımdın Ama seni bu şekilde sevdiğimi bilmiyordun, hayır Fırsatını kolladın ve başka planlar yaptın Ama eminim ki planlarının suya düşebileceğini düşünmedin *** You don’t have to say, what you did I already know, I found out from him Now there’s just no chance With you and me There’ll never be Don’t it make you sad about it? *** Ne yaptığını söylemene gerek yok Zaten biliyorum,bizzat ondan duydum Şimdi hiç şans yok Sen ve benim aramda Asla olmayacak Bu seni üzmüyor mu? *** You told me you love me Why did you leave me all alone Now you tell me you need me When you call me on the phone Girl I refuse You must have me confused with some other guy The bridges were burned Now it’s your turn, to cry Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river *** Beni sevdiğini söylemiştin Neden yapayalnız bıraktın öyleyse? Şimdi bana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun Telefonla arayıp Kızım istemiyorum Beni başka erkeklerle karıştırıyor olmalısın Köprüler yakıldı Şimdi sıra sende,ağlamak için İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana *** You know that they say somethings are better left unsaid It wasn’t like you only talked to him And you know it (Don’t act like you don’t know it) All of these things people told me Keep messing with my head Should’ve picked honesty Then you may not have thought it *** Bilirsin derler ki bazı şeyleri dillendirmemek daha iyidir Onunla sadece konuşmakla kalmadın Ve bunu iyi biliyorsun (Bilmiyormuş gibi yapma) İnsanların bana söylediği onca şey Kafamı allak bullak ediyor Dürüstlüğü seçmeliydin O zaman bunu düşünüyor olmazdın *** You don’t have to say, what you did I already know, I found out from him Now there’s just no chance With you and me There’ll never be Don’t it make you sad about it? *** Ne yaptığını söylemene gerek yok Zaten biliyorum,bizzat ondan duydum Şimdi hiç şans yok Sen ve benim aramda Asla olmayacak Bu seni üzmüyor mu? *** You told me you love me Why did you leave me all alone Now you tell me you need me When you call me on the phone Girl I refuse You must have me confused with some other guy The bridges were burned Now it’s your turn, to cry Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river *** Beni sevdiğini söylemiştin Neden yapayalnız bıraktın öyleyse? Şimdi bana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun Telefonla arayıp Kızım istemiyorum Beni başka erkeklerle karıştırıyor olmalısın Köprüler yakıldı Şimdi sıra sende,ağlamak için İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana *** Oh! The damage is done, so I guess I be leaving Oh! The damage is done, so I guess I be leaving Oh! The damage is done, so I guess I be leaving Oh! The damage is done, so I guess I be leaving *** Ah! Hasar bitti,sanırım gitmeliyim Ah! Hasar bitti,sanırım gitmeliyim Ah! Hasar bitti,sanırım gitmeliyim Ah! Hasar bitti,sanırım gitmeliyim *** Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river *** İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana İstediğin kadar ağla bana