Justin Timberlake

Aren’t you somethin’ to admire Sen hayran kalınacak birisin ‘Cause your shine is somethin’ like a mirror Çünkü senin parlaklığın bir ayna gibi And I can’t help but notice Ve fark etmeden geçemiyorum You reflect in this heart of mine Sen kalbimin içinde yansıyorsun If you ever feel alone and Eğer kendini yalnız hissedersen ve The glare makes me hard to find Parıltı benim bulunmamı zorlaştırırsa Just know that I’m always Parallel on the other side Her zaman diğer tarafta aynı bir şekilde durduğumu bil yeter *** ‘Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul Çünkü ellerin elimi ve bir kutu dolusu R&B şarkısını tutarken I can tell you there’s no place we couldn’t go Sana gidemeyeceğimiz hiçbir yer olduğunu söyleyebilirim Just put your hand on the glass Sadece ellerini aynanın üzerine koy I’m here tryin’ to pull you through Seni kurtarmak için buradayım You just gotta be strong Güçlü olman gerekiyor sadece *** ‘Cause I don’t wanna lose you now Çünkü seni kaybetmek istemiyorum şimdi I’m lookin’ right at the other half of me Diğer yarıma bakıyorum The vacancy that sat in my heart Kalbimin içinde yerleşmiş olan boş alan Is a space that now you hold Şimdi senin tuttuğun bir alan Show me how to fight for now Bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster And I’ll tell you, baby, it was easy comin’ back here to you once I figured it out Ve sana söyleyeyim bebeğim: her şeyi anladıktan sonra sana geri gelmek çok kolay oldu You were right here all along Başından beri burada duruyordun It’s like you’re my mirror Sanki benim aynam gibisin My mirror staring back at me Aynam benim ona baktığım gibi bana bakıyor I couldn’t get any bigger With anyone else beside me Yanımda başka biri olmasaydı bundan daha fazla önemli olamazdım And now it’s clear as this promise That we’re making Two reflections into one Ve şimdi iki yansımayı birleştirdiğimiz bu söz kadar berrak ‘Cause it’s like you’re my mirror Çünkü sen sanki benim aynam gibisin My mirror staring back at me, staring back at me Aynam benim ona baktığım gibi bana bakıyor, bana geri bakıyor *** Aren’t you somethin’, an original Sen kendine özgün bir şeysin ‘Cause it doesn’t seem merely a sample Çünkü bir örnekmiş gibi hiç görünmüyor And I can’t help but stare, ’cause Ve kendimi bakmaktan alı koyamıyorum çünkü I see truth somewhere in your eyes Gözlerinin içinde bir yerde gerçeği görüyorum I can’t ever change without you Sensiz asla değişemem You reflect me, I love that about you Sen beni yansıtıyorsun, böyle olmana bayılıyorum And if I could, I Ve eğer bakabilseydim Would look at us all the time Birbirimize hayatım boyunca bakabilirdim *** ‘Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul Çünkü ellerin elimi ve anlam dolu şarkıları tutarken I can tell you there’s no place we couldn’t go Sana istediğin her yere gidebileceğimizi söyleyebilirim Just put your hand on the glass Sadece ellerini aynanın üzerine koy I’m here tryin’ to pull you through Seni yanıma çekmeye çalışıyorum You just gotta be strong Güçlü olman gerekiyor sadece *** ‘Cause I don’t wanna lose you now Çünkü seni kaybetmek istemiyorum şimdi I’m lookin’ right at the other half of me Diğer yarıma bakıyorum The vacancy that sat in my heart Kalbimin içinde yerleşmiş olan boş alan Is a space that now you hold Şimdi senin tuttuğun bir alan oldu Show me how to fight for now Bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster And I’ll tell you, baby, it was easy comin’ back here to you once I figured it out Ve sana söyleyeyim bebeğim: her şeyi anladıktan sonra sana geri gelmek çok kolay oldu You were right here all along Başından beri burada duruyordun It’s like you’re my mirror Sanki benim aynam gibisin My mirror staring back at me Aynam bana geri bakıyor I couldn’t get any bigger Bundan daha fazla önemli olamazdım With anyone else beside me Yanımda başka biri olmasaydı And now it’s clear as this promise That we’re making Two reflections into one Ve şimdi iki yansımayı birleştirdiğimiz bu söz kadar berrak ‘Cause it’s like you’re my mirror Çünkü sanki benim aynam gibisin My mirror staring back at me, staring back at me Aynam bana geri bakıyor, bana geri bakıyor *** Yesterday is history Dün sadece bir kalıntı Tomorrow’s a mystery Yarın ise bir bilinmezlik I can see you lookin’ back at me Bana baktığını anlayabiliyorum Keep your eyes on me Bana bakmaya devam et Baby, keep your eyes on me Bebeğim gözlerini benden alma *** ‘Cause I don’t wanna lose you now Çünkü seni bulmuşken kaybetmek istemiyorum I’m lookin’ right at the other half of me Tamamlanmamış olan diğer yarıma bakıyorum The vacancy that sat in my heart Kalbimin içinde yerleşmiş olan boş alan Is a space that now you hold Şimdi senin doldurduğun bir alan oldu Show me how to fight for now Bana nasıl savaşacağımı göster And I’ll tell you, baby, it was easy comin’ back here to you once I figured it out Ve sana söyleyeyim bebeğim: her şeyi çözdükten sonra sana geri gelmek çok kolay oldu You were right here all along Başından beri karşımda duruyordun It’s like you’re my mirror Sen benim aynam gibisin My mirror staring back at me Aynam bana geri bakıyor I couldn’t get any bigger Eğer yanımda başka biri olmasaydı With anyone else beside me Bundan daha fazla önemli olamazdım And now it’s clear as this promise That we’re making Two reflections into one Ve şimdi iki farklı yansımayı bir yaptığımız bu söz kadar berrak ‘Cause it’s like you’re my mirror Çünkü sen benim aynam gibisin My mirror staring back at me, staring back at me Aynam bana geri bakıyor, geri bakıyor *** You are the love of my life *** Baby, you’re the inspiration of this precious song Sen bu değerli şarkının ilham kaynağısın And I just wanna see your face light up since you put me on Ve bana izin verdiğin için sadece mutlu olduğunu görmek istiyorum So now I say goodbye to the old me, it’s already gone O yüzden şimdi çoktan yok olmuş eski bene elveda ediyorum And I can’t wait wait wait wait wait to get you home Ve seni evine götürmek için sabırsızlanıyorum Just to let you know, you are Sadece bilmen için söylüyorum, sen *** Girl you’re my reflection, all I see is you Kızım sen benim yansımamsın, tek gördüğüm şey sensin My reflection, in everything I do Yaptığım her şeyde benim yansımam var You’re my reflection and all I see is you Benim yansımamsın ve tek gördüğüm şey sensin My reflection, in everything I do Yaptığım her şeyde benim yansımam var