Mirrors Şarkı Sözleri
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Justin Timberlake
Mirrors
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Aren’t you somethin’ to admire
Sen hayran kalınacak birisin
‘Cause your shine is somethin’ like a mirror
Çünkü senin parlaklığın bir ayna gibi
And I can’t help but notice
Ve fark etmeden geçemiyorum
You reflect in this heart of mine
Sen kalbimin içinde yansıyorsun
If you ever feel alone and
Eğer kendini yalnız hissedersen ve
The glare makes me hard to find
Parıltı benim bulunmamı zorlaştırırsa
Just know that I’m always Parallel on the other side
Her zaman diğer tarafta aynı bir şekilde durduğumu bil yeter
***
‘Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul
Çünkü ellerin elimi ve bir kutu dolusu R&B şarkısını tutarken
I can tell you there’s no place we couldn’t go
Sana gidemeyeceğimiz hiçbir yer olduğunu söyleyebilirim
Just put your hand on the glass
Sadece ellerini aynanın üzerine koy
I’m here tryin’ to pull you through
Seni kurtarmak için buradayım
You just gotta be strong
Güçlü olman gerekiyor sadece
***
‘Cause I don’t wanna lose you now
Çünkü seni kaybetmek istemiyorum şimdi
I’m lookin’ right at the other half of me
Diğer yarıma bakıyorum
The vacancy that sat in my heart
Kalbimin içinde yerleşmiş olan boş alan
Is a space that now you hold
Şimdi senin tuttuğun bir alan
Show me how to fight for now
Bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster
And I’ll tell you, baby, it was easy comin’ back here to you once I figured it out
Ve sana söyleyeyim bebeğim: her şeyi anladıktan sonra sana geri gelmek çok kolay oldu
You were right here all along
Başından beri burada duruyordun
It’s like you’re my mirror
Sanki benim aynam gibisin
My mirror staring back at me
Aynam benim ona baktığım gibi bana bakıyor
I couldn’t get any bigger With anyone else beside me
Yanımda başka biri olmasaydı bundan daha fazla önemli olamazdım
And now it’s clear as this promise That we’re making Two reflections into one
Ve şimdi iki yansımayı birleştirdiğimiz bu söz kadar berrak
‘Cause it’s like you’re my mirror
Çünkü sen sanki benim aynam gibisin
My mirror staring back at me, staring back at me
Aynam benim ona baktığım gibi bana bakıyor, bana geri bakıyor
***
Aren’t you somethin’, an original
Sen kendine özgün bir şeysin
‘Cause it doesn’t seem merely a sample
Çünkü bir örnekmiş gibi hiç görünmüyor
And I can’t help but stare, ’cause
Ve kendimi bakmaktan alı koyamıyorum çünkü
I see truth somewhere in your eyes
Gözlerinin içinde bir yerde gerçeği görüyorum
I can’t ever change without you
Sensiz asla değişemem
You reflect me, I love that about you
Sen beni yansıtıyorsun, böyle olmana bayılıyorum
And if I could, I
Ve eğer bakabilseydim
Would look at us all the time
Birbirimize hayatım boyunca bakabilirdim
***
‘Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul
Çünkü ellerin elimi ve anlam dolu şarkıları tutarken
I can tell you there’s no place we couldn’t go
Sana istediğin her yere gidebileceğimizi söyleyebilirim
Just put your hand on the glass
Sadece ellerini aynanın üzerine koy
I’m here tryin’ to pull you through
Seni yanıma çekmeye çalışıyorum
You just gotta be strong
Güçlü olman gerekiyor sadece
***
‘Cause I don’t wanna lose you now
Çünkü seni kaybetmek istemiyorum şimdi
I’m lookin’ right at the other half of me
Diğer yarıma bakıyorum
The vacancy that sat in my heart
Kalbimin içinde yerleşmiş olan boş alan
Is a space that now you hold
Şimdi senin tuttuğun bir alan oldu
Show me how to fight for now
Bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster
And I’ll tell you, baby, it was easy comin’ back here to you once I figured it out
Ve sana söyleyeyim bebeğim: her şeyi anladıktan sonra sana geri gelmek çok kolay oldu
You were right here all along
Başından beri burada duruyordun
It’s like you’re my mirror
Sanki benim aynam gibisin
My mirror staring back at me
Aynam bana geri bakıyor
I couldn’t get any bigger
Bundan daha fazla önemli olamazdım
With anyone else beside me
Yanımda başka biri olmasaydı
And now it’s clear as this promise That we’re making Two reflections into one
Ve şimdi iki yansımayı birleştirdiğimiz bu söz kadar berrak
‘Cause it’s like you’re my mirror
Çünkü sanki benim aynam gibisin
My mirror staring back at me, staring back at me
Aynam bana geri bakıyor, bana geri bakıyor
***
Yesterday is history
Dün sadece bir kalıntı
Tomorrow’s a mystery
Yarın ise bir bilinmezlik
I can see you lookin’ back at me
Bana baktığını anlayabiliyorum
Keep your eyes on me
Bana bakmaya devam et
Baby, keep your eyes on me
Bebeğim gözlerini benden alma
***
‘Cause I don’t wanna lose you now
Çünkü seni bulmuşken kaybetmek istemiyorum
I’m lookin’ right at the other half of me
Tamamlanmamış olan diğer yarıma bakıyorum
The vacancy that sat in my heart
Kalbimin içinde yerleşmiş olan boş alan
Is a space that now you hold
Şimdi senin doldurduğun bir alan oldu
Show me how to fight for now
Bana nasıl savaşacağımı göster
And I’ll tell you, baby, it was easy comin’ back here to you once I figured it out
Ve sana söyleyeyim bebeğim: her şeyi çözdükten sonra sana geri gelmek çok kolay oldu
You were right here all along
Başından beri karşımda duruyordun
It’s like you’re my mirror
Sen benim aynam gibisin
My mirror staring back at me
Aynam bana geri bakıyor
I couldn’t get any bigger
Eğer yanımda başka biri olmasaydı
With anyone else beside me
Bundan daha fazla önemli olamazdım
And now it’s clear as this promise That we’re making Two reflections into one
Ve şimdi iki farklı yansımayı bir yaptığımız bu söz kadar berrak
‘Cause it’s like you’re my mirror
Çünkü sen benim aynam gibisin
My mirror staring back at me, staring back at me
Aynam bana geri bakıyor, geri bakıyor
***
You are the love of my life
***
Baby, you’re the inspiration of this precious song
Sen bu değerli şarkının ilham kaynağısın
And I just wanna see your face light up since you put me on
Ve bana izin verdiğin için sadece mutlu olduğunu görmek istiyorum
So now I say goodbye to the old me, it’s already gone
O yüzden şimdi çoktan yok olmuş eski bene elveda ediyorum
And I can’t wait wait wait wait wait to get you home
Ve seni evine götürmek için sabırsızlanıyorum
Just to let you know, you are
Sadece bilmen için söylüyorum, sen
***
Girl you’re my reflection, all I see is you
Kızım sen benim yansımamsın, tek gördüğüm şey sensin
My reflection, in everything I do
Yaptığım her şeyde benim yansımam var
You’re my reflection and all I see is you
Benim yansımamsın ve tek gördüğüm şey sensin
My reflection, in everything I do
Yaptığım her şeyde benim yansımam var