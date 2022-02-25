Rock Your Body Şarkı Sözleri
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Justin Timberlake
Rock Your Body
Tüm Şarkıları
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Don't be so quick to walk away
Kaçarken fazla sessiz olma
Dance with me
Dans et benimle
I wanna rock your body
Vücudunu sallamak istiyorum
Please stay
Lütfen kal
Dance with me
Dans et benimle
You don't have to admit you wanna play
Oynamak istediğini itiraf etmek zorunda değilsin
Dance with me
Dans et benimle
Just let me rock you
Sadece seni sallamama izin ver
Till the break of day
Gün bitene kadar
Dance with me
Dans et benimle
Got time, but I don't mind
Zaman bitti ama umrumda değil
***
Just wanna rock you girl
Sadece seni sallamak istiyorum kızım
I'll have whatever you have
Her neye sahipsen onu alacağım
Come on, just give it up girl
Hadi, ver onu bana kızım
See I've been watching you
Seni izlemekteyim gör bunu
I like the way you move
Kımıldamanı sağlayan bu yöntemden hoşlandım
So go ahead, girl, just do
Bu yüzden az ileri git kzıım, sadece yap
That ass shaking thing you do
Salladığın bu şey
***
So you grab your girls
Bu nedenle kızlarını kapıyorsun
And you grab a couple more
Bir çiftten fazla kapıyorsun
And you all come meet me
Şimdi hepiniz benimle buluşmaya geliyorsunuz
In the middle of the floor
Yerin tam ortasında
Said the air is thick, it's smelling right
Havada kalan sözler doğruluk kokuyor
So you blast to the left and you sail to the right
Bu nedenle sola patla ve yelkenleri sağa aç
***
Don't be so quick to walk away
Kaçarken fazla sessiz olma
Dance with me
Dans et benimle
I wanna rock your body
Vücudunu sallamak istiyorum
Please stay
Lütfen kal
Dance with me
Dans et benimle
You don't have to admit you wanna play
Oynamak istediğini itiraf etmek zorunda değilsin
Dance with me
Dans et benimle
Just let me rock you
Sadece seni sallamama izin ver
Till the break of day
Gün bitene kadar
Dance with me
Dans et benimle
Got time, but I don't mind
Zaman bitti ama umrumda değil
***
I don't mean no harm
Zararı olmadığı söylemedim
Just wanna rock you girl
Sadece seni sallamak istiyorum kızım
Make a move, but be calm
Biraz hareketlen, ama yavaşca
Let's go, let's give it up girl
Hadi gidelim, hadi ver onu bana kızım
See it appears to me
Bana öyle gözüküyor ki
You like the way I move
Bundan hoşlanıyorsun kımıldayışlarımdan
I'll tell you what I'm gonna do
Sana ne yapacağımı söyleyeceğim
Pull you close and share my groove
Seni çekip alacağım ve çok hoş şeyler yaşatacağım
***
So you grab your girls
Bu nedenle kızlarını kapıyorsun
And you grab a couple more
Bir çiftten fazla kapıyorsun
And you all come meet me
Şimdi hepiniz benimle buluşmaya geliyorsunuz
In the middle of the floor
Yerin tam ortasında
Said the air is thick, it's smelling right
Havada kalan sözler doğruluk kokuyor
So you blast to the left and you sail to the right
Bu nedenle sola patla ve yelkenleri sağa aç
***
Don't be so quick to walk away
Kaçarken fazla sessiz olma
Dance with me
Dans et benimle
I wanna rock your body
Vücudunu sallamak istiyorum
Please stay
Lütfen kal
Dance with me
Dans et benimle
You don't have to admit you wanna play
Oynamak istediğini itiraf etmek zorunda değilsin
Dance with me
Dans et benimle
Just let me rock you
Sadece seni sallamama izin ver
Till the break of day
Gün bitene kadar
Dance with me
Dans et benimle
***
Talk to me boy
Konuş benimle çocuk
No disrespect, I don't mean no harm
Saygısızlık yok, zararı yok demek istemedim
Talk to me boy
Konuş benimle çocuk
I can't wait to have you in my arms
Kollarımda sana sahip olmayı bekleyemem
Talk to me boy
Konuş benimle çocuk
Hurry up cause you're taking too long
Acele et çünkü çok ağırdan alıyorsun
Talk to me boy
Konuş benimle çocuk
Better have you naked by the end of this song
bu şarkının sonunda çıplaklığına daha iyi sahip olacağım
***
So what did you come for
Ne olmuş geldiysen
I came to dance with you
Seninle dans etmeye geldim ben
And you know that you don't want to hit the floor
Ve pistte tepinmek istemediğini biliyorsun
I came to romance with you
Seninle romantik bir şeyler yapmaya geliyorum
You're searching for love forever more
Sonsuz aşkı arıyorsun
It's time to take a chance
Şimdi bir seçim yapma zamanı
If love is here on the floor, girl
Aşk buradaysa kızım
***
Hey
Dance with me
Dans et benimle
Yea
Come on baby
Hadi bebeğim
***
Don't be so quick to walk away
Giderken fazla sessiz olma
(Just think of me and you)
Sadece beni ve seni düşün
Don't be so quick to walk away
Giderken fazla sessiz olma
(We could do something)
Bir şeyler yapabilirdik
Don't be so quick to walk away
Giderken fazla sessiz olma
(I like the way you look right now)
Şu an bakmanı sağlayan şeyden hoşlanıyorum
Don't be so quick to walk away
Giderken fazla sessiz olma
(Come over here baby)
Buraya gel bebeğim
***
Are you feeling me?
Beni hissediyor musun
Let's do something
Hadi yapalım şunu
Let's make a bet
Bahse var mısın
Cause I, gotta have you naked by the end of this song
Çünkü ben, bu şarkının sonunda çıplaklığına sahip olacağım