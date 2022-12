Justin Timberlake

Don't be so quick to walk away Kaçarken fazla sessiz olma Dance with me Dans et benimle I wanna rock your body Vücudunu sallamak istiyorum Please stay Lütfen kal Dance with me Dans et benimle You don't have to admit you wanna play Oynamak istediğini itiraf etmek zorunda değilsin Dance with me Dans et benimle Just let me rock you Sadece seni sallamama izin ver Till the break of day Gün bitene kadar Dance with me Dans et benimle Got time, but I don't mind Zaman bitti ama umrumda değil *** Just wanna rock you girl Sadece seni sallamak istiyorum kızım I'll have whatever you have Her neye sahipsen onu alacağım Come on, just give it up girl Hadi, ver onu bana kızım See I've been watching you Seni izlemekteyim gör bunu I like the way you move Kımıldamanı sağlayan bu yöntemden hoşlandım So go ahead, girl, just do Bu yüzden az ileri git kzıım, sadece yap That ass shaking thing you do Salladığın bu şey *** So you grab your girls Bu nedenle kızlarını kapıyorsun And you grab a couple more Bir çiftten fazla kapıyorsun And you all come meet me Şimdi hepiniz benimle buluşmaya geliyorsunuz In the middle of the floor Yerin tam ortasında Said the air is thick, it's smelling right Havada kalan sözler doğruluk kokuyor So you blast to the left and you sail to the right Bu nedenle sola patla ve yelkenleri sağa aç *** Don't be so quick to walk away Kaçarken fazla sessiz olma Dance with me Dans et benimle I wanna rock your body Vücudunu sallamak istiyorum Please stay Lütfen kal Dance with me Dans et benimle You don't have to admit you wanna play Oynamak istediğini itiraf etmek zorunda değilsin Dance with me Dans et benimle Just let me rock you Sadece seni sallamama izin ver Till the break of day Gün bitene kadar Dance with me Dans et benimle Got time, but I don't mind Zaman bitti ama umrumda değil *** I don't mean no harm Zararı olmadığı söylemedim Just wanna rock you girl Sadece seni sallamak istiyorum kızım Make a move, but be calm Biraz hareketlen, ama yavaşca Let's go, let's give it up girl Hadi gidelim, hadi ver onu bana kızım See it appears to me Bana öyle gözüküyor ki You like the way I move Bundan hoşlanıyorsun kımıldayışlarımdan I'll tell you what I'm gonna do Sana ne yapacağımı söyleyeceğim Pull you close and share my groove Seni çekip alacağım ve çok hoş şeyler yaşatacağım *** So you grab your girls Bu nedenle kızlarını kapıyorsun And you grab a couple more Bir çiftten fazla kapıyorsun And you all come meet me Şimdi hepiniz benimle buluşmaya geliyorsunuz In the middle of the floor Yerin tam ortasında Said the air is thick, it's smelling right Havada kalan sözler doğruluk kokuyor So you blast to the left and you sail to the right Bu nedenle sola patla ve yelkenleri sağa aç *** Don't be so quick to walk away Kaçarken fazla sessiz olma Dance with me Dans et benimle I wanna rock your body Vücudunu sallamak istiyorum Please stay Lütfen kal Dance with me Dans et benimle You don't have to admit you wanna play Oynamak istediğini itiraf etmek zorunda değilsin Dance with me Dans et benimle Just let me rock you Sadece seni sallamama izin ver Till the break of day Gün bitene kadar Dance with me Dans et benimle *** Talk to me boy Konuş benimle çocuk No disrespect, I don't mean no harm Saygısızlık yok, zararı yok demek istemedim Talk to me boy Konuş benimle çocuk I can't wait to have you in my arms Kollarımda sana sahip olmayı bekleyemem Talk to me boy Konuş benimle çocuk Hurry up cause you're taking too long Acele et çünkü çok ağırdan alıyorsun Talk to me boy Konuş benimle çocuk Better have you naked by the end of this song bu şarkının sonunda çıplaklığına daha iyi sahip olacağım *** So what did you come for Ne olmuş geldiysen I came to dance with you Seninle dans etmeye geldim ben And you know that you don't want to hit the floor Ve pistte tepinmek istemediğini biliyorsun I came to romance with you Seninle romantik bir şeyler yapmaya geliyorum You're searching for love forever more Sonsuz aşkı arıyorsun It's time to take a chance Şimdi bir seçim yapma zamanı If love is here on the floor, girl Aşk buradaysa kızım *** Hey Dance with me Dans et benimle Yea Come on baby Hadi bebeğim *** Don't be so quick to walk away Giderken fazla sessiz olma (Just think of me and you) Sadece beni ve seni düşün Don't be so quick to walk away Giderken fazla sessiz olma (We could do something) Bir şeyler yapabilirdik Don't be so quick to walk away Giderken fazla sessiz olma (I like the way you look right now) Şu an bakmanı sağlayan şeyden hoşlanıyorum Don't be so quick to walk away Giderken fazla sessiz olma (Come over here baby) Buraya gel bebeğim *** Are you feeling me? Beni hissediyor musun Let's do something Hadi yapalım şunu Let's make a bet Bahse var mısın Cause I, gotta have you naked by the end of this song Çünkü ben, bu şarkının sonunda çıplaklığına sahip olacağım