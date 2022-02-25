Summer Love Şarkı Sözleri
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Justin Timberlake
Summer Love
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Ridin'in drop top with the top down
Arabada ayakta, üstü açıkken gidiyorsun
Saw you switchin' lanes girl
Şeritleri değiştiğini gördüm kızım
Pull up to the red light lookin right
Kırmızı ışıkta geçtin kızım sorun değil
Come here let me get your name girl
Gel buraya adını öğreneyim
Tell me where you from what you do what you like
Nereden geldiğini söyle ne yaparsın ne seversin
Let me pick your brain girl
Beyninin içindekileri öğreneyim
And tell me how they got pretty little face on that pratty little frame girl
Söyle tatlı küçük suratını nasıl bu tatlı küçük çerçeveye sığdırdılar
But let me show you round , let me take you out
Ama gel sana ortalığı gezdireyim, seni dışarıya çıkarayım
Bet you we could have some fun girl
Birlikte biraz eğlenebiliriz
Cause we can do it fast (fast) , slow,whichever way do you wanna run girl
Hızlı takılabiliriz veya yavaş hangi yöne koşmak istersen kızım
But let me buy you drinks , beter yet rings
Sana içki ısmarlayayım, Hatta hemen yüzükler alayım
Do it how you want it done girl
Nasıl istediğini söyle kızım
And who would 've thought that you could be the one cause I
Çünkü senin özel biri olacağını kim bilebilirdi
***
I can't wait to fall in love with you
Sana asık olmak için sabırsızlanıyorum
You can'T wait to fall in love with me
Bana aşık olmak için sabırsızlanıyorsun
This just can't be summer love ,you'll see
Bu sadece yaz askı olamaz goreceksin
This just can't be summer love (L-O-V-E)
Bu sadece yaz askı olamaz(A-Ş-K)
Come on and lemme show you round
Gel sana ortalığı göstereyim
Let me take you out bet you we could have some fun girl
Seni dışarı çıkarayım bahse girerim ki eğleneceğiz
Cause we can dress it up,we can dress it down
İstersek giyinir istersek soyunuruz
Any way you want it done girl
Nasıl istersen öyle olur
Or we can stay home talkin on the phone
Evde de kalabiliriz, telefonda konuşuruz
***
Rappin til we see the sun girl
Güneşi görene kadar laflarız
Do what I gotta do just gotta do just gotta show you that I'm the one girl
Ne geliyorsa elimden yaparım doğru insan olduğunu kanıtlamak için
Well i'mma freak you right each and every night
Seni deli edeceğim her bir gece
I know how to do it insane girl
Nasıl deli gibi yapılır biliyorum
Cause i can make it hot make it stop
Alev alev yaparım seni istediğin an durdururum
Make you wanna say my name girl
Adimi söyletirim sana
Come on baby please cause i'm on my knees
Bebeğim lütfen dizlerimin üzerindeyim
Can't get you off my brain girl
Seni atamıyorum beynimden
But who would've thought that you could be the one cause I
Senin özel kişi olacağını kim bile bilirdi çünkü
***
I can't wait to fall in love with you
Sana asık olmak için sabırsızlanıyorum
You can'T wait to fall in love with me
Bana asık olmak için sabırsızlanıyorsun
This just can't be summer love ,you'll see
Bu sadece yaz askı olamaz göreceksin
This just can't be summer love (L-O-V-E)
Bu sadece yaz askı olamaz(A-Ş-K)
The summer is over for the both of us
İkimiz içinde yaz bitti
But that doesnt mean we should give up on love
Ama bu demek değil ki aşktan vazgeçmeliyiz
Youre the one i've been thinking of
Düşündüğüm kişi sensin
And i knew the day i met you you'd be the one
Seni tanıdığım günden beri doğru kişi olduğunu biliyorum
***
I can't wait to fall in love with you
Sana asık olmak için sabırsızlanıyorum
You can'T wait to fall in love with me
Bana asık olmak için sabırsızlanıyorsun
This just can't be summer love ,you'll see
Bu sadece yaz askı olamaz göreceksin
This just can't be summer love (L-O-V-E)
Bu sadece yaz askı olamaz(A-Ş-K)