Justin Timberlake

Ridin'in drop top with the top down Arabada ayakta, üstü açıkken gidiyorsun Saw you switchin' lanes girl Şeritleri değiştiğini gördüm kızım Pull up to the red light lookin right Kırmızı ışıkta geçtin kızım sorun değil Come here let me get your name girl Gel buraya adını öğreneyim Tell me where you from what you do what you like Nereden geldiğini söyle ne yaparsın ne seversin Let me pick your brain girl Beyninin içindekileri öğreneyim And tell me how they got pretty little face on that pratty little frame girl Söyle tatlı küçük suratını nasıl bu tatlı küçük çerçeveye sığdırdılar But let me show you round , let me take you out Ama gel sana ortalığı gezdireyim, seni dışarıya çıkarayım Bet you we could have some fun girl Birlikte biraz eğlenebiliriz Cause we can do it fast (fast) , slow,whichever way do you wanna run girl Hızlı takılabiliriz veya yavaş hangi yöne koşmak istersen kızım But let me buy you drinks , beter yet rings Sana içki ısmarlayayım, Hatta hemen yüzükler alayım Do it how you want it done girl Nasıl istediğini söyle kızım And who would 've thought that you could be the one cause I Çünkü senin özel biri olacağını kim bilebilirdi *** I can't wait to fall in love with you Sana asık olmak için sabırsızlanıyorum You can'T wait to fall in love with me Bana aşık olmak için sabırsızlanıyorsun This just can't be summer love ,you'll see Bu sadece yaz askı olamaz goreceksin This just can't be summer love (L-O-V-E) Bu sadece yaz askı olamaz(A-Ş-K) Come on and lemme show you round Gel sana ortalığı göstereyim Let me take you out bet you we could have some fun girl Seni dışarı çıkarayım bahse girerim ki eğleneceğiz Cause we can dress it up,we can dress it down İstersek giyinir istersek soyunuruz Any way you want it done girl Nasıl istersen öyle olur Or we can stay home talkin on the phone Evde de kalabiliriz, telefonda konuşuruz *** Rappin til we see the sun girl Güneşi görene kadar laflarız Do what I gotta do just gotta do just gotta show you that I'm the one girl Ne geliyorsa elimden yaparım doğru insan olduğunu kanıtlamak için Well i'mma freak you right each and every night Seni deli edeceğim her bir gece I know how to do it insane girl Nasıl deli gibi yapılır biliyorum Cause i can make it hot make it stop Alev alev yaparım seni istediğin an durdururum Make you wanna say my name girl Adimi söyletirim sana Come on baby please cause i'm on my knees Bebeğim lütfen dizlerimin üzerindeyim Can't get you off my brain girl Seni atamıyorum beynimden But who would've thought that you could be the one cause I Senin özel kişi olacağını kim bile bilirdi çünkü *** I can't wait to fall in love with you Sana asık olmak için sabırsızlanıyorum You can'T wait to fall in love with me Bana asık olmak için sabırsızlanıyorsun This just can't be summer love ,you'll see Bu sadece yaz askı olamaz göreceksin This just can't be summer love (L-O-V-E) Bu sadece yaz askı olamaz(A-Ş-K) The summer is over for the both of us İkimiz içinde yaz bitti But that doesnt mean we should give up on love Ama bu demek değil ki aşktan vazgeçmeliyiz Youre the one i've been thinking of Düşündüğüm kişi sensin And i knew the day i met you you'd be the one Seni tanıdığım günden beri doğru kişi olduğunu biliyorum *** I can't wait to fall in love with you Sana asık olmak için sabırsızlanıyorum You can'T wait to fall in love with me Bana asık olmak için sabırsızlanıyorsun This just can't be summer love ,you'll see Bu sadece yaz askı olamaz göreceksin This just can't be summer love (L-O-V-E) Bu sadece yaz askı olamaz(A-Ş-K)