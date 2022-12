Justin Timberlake

Hey Girl hey kız Is he everything you wanted in a man? onda bir erkekte istediğin herşey var mı You know I gave you the world biliyorsun sana dünyaları verdim You had me in the palm of your hand ben senin avucuna düşmüşüm So why your love went away ama aşkın niçin kayboldu I just can’t seem to understand anlayacağım gibi gözüküyor Thought it was me and you, baby sadece sen ve ben düşüncesini,bebeğim Me and you until the end sonsuza kadar sen ve ben But I guess I was wrong ama umarım yanılmışımdır *** Don’t wanna think about it(uh) bunun hakkında düşünmek istemiyorum Don’t wanna talk about it(uh) bunun hakkında konuşmak istemiyorum I’m just so sick about it bunun hakkında çok sıkıntılıyım I can’t believe it’s ending this way burada bittiğine inanamıyorum Just so confused about it(uh) kafam çok karşık Feeling the blues about it(yeah) hüzünü hissediyorum I just can’t do without ya sensiz yapamıyorum Tell me is this fate söyle bana bu kader mi *** Is the way it’s really going down? bu gerçekten bozuluyor mu Is this how we say goodbye? hoşçakal mı diyeceğiz Shoulda known better when you came around buraya gelince haberim olsa iyi olur That you were gonna make me cry bu beni ağlatır It’s breaking my heart to watch you run around kaçışını görmek kalbimi kırıyor Cause I know that you’re living a lie çünkü biliyorum ki bir yalanı yaşıyorsun But that’s ok, baby, cause in time you will find ama herşey tamam,bebeğim,çünkü zamanında sen bulacaksın *** What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara Yeah *** Now Girl şimdi bebeğim I remember everything that you claimed bütün taleplerini hatırlıyorum You said that you were moving on now(on now) taşınıp gittiğini söyledin şu an Maybe I should do the same(maybe I should do the same) belki aynı şeyi yapmalıyım The funny thing about that is komik olan şeyi I was ready to give you my name sana söz vermeye hazırdım Thought it was me and you baby(baby) sadece sen ve ben olduğumuzu düşündüm bebeğim And now, it’s all just a shame ve şimdi büyük utanç That I guess I was wrong tahminim yanlışmış *** Don’t wanna think about it(uh) bunun hakkında düşünmek istemiyorum Don’t wanna talk about it(uh) bunun hakkında konuşmak istemiyorum I’m just so sick about it bunun hakkında çok sıkıntılıyım I can’t believe it’s ending this way burada bittiğine inanamıyorum Just so confused about it(uh) kafam çok karşık Feeling the blues about it(yeah) hüzünü hissediyorum I just can’t do without ya sensiz yapamıyorum Tell me is this fate söyle bana bu kader mi *** Is the way it’s really going down? bu gerçekten bozuluyor mu Is this how we say goodbye? hoşçakal mı diyeceğiz Shoulda known better when you came around buraya gelince haberim olsa iyi olur That you were gonna make me cry bu beni ağlatır It’s breaking my heart to watch you run around kaçışını görmek kalbimi kırıyor Cause I know that you’re living a lie çünkü biliyorum ki bir yalanı yaşıyorsun But that’s ok, baby, cause in time you will find ama herşey tamam,bebeğim,çünkü zamanında sen bulacaksın What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara *** What goes around comes around eden bulur Yeahhh evett What goes around comes around eden bulur You should know that bunu bilmelisin What goes around comes around eden bulur Yeahhh evett What goes around comes around eden bulur You should know that bunu bilmelisin *** Don’t wanna think about it(uh) bunun hakkında düşünmek istemiyorum Don’t wanna talk about it(uh) bunun hakkında konuşmak istemiyorum I’m just so sick about it bunun hakkında çok sıkıntılıyım I can’t believe it’s ending this way burada bittiğine inanamıyorum Just so confused about it(uh) kafam çok karşık Feeling the blues about it(yeah) hüzünü hissediyorum I just can’t do without ya sensiz yapamıyorum Tell me is this fate söyle bana bu kader mi *** Is the way it’s really going down? bu gerçekten bozuluyor mu Is this how we say goodbye? hoşçakal mı diyeceğiz Shoulda known better when you came around buraya gelince haberim olsa iyi olur That you were gonna make me cry bu beni ağlatır It’s breaking my heart to watch you run around kaçışını görmek kalbimi kırıyor Cause I know that you’re living a lie çünkü biliyorum ki bir yalanı yaşıyorsun But that’s ok, baby, cause in time you will find ama herşey tamam,bebeğim,çünkü zamanında sen bulacaksın What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara Yup evvet Yup evvet Yup(let me paint this picture for ya, baby) evvet(bırak da senin için bir resim yapayım) Yup evvet *** You spend your nights alone gecelerin yalnız geçti And he never comes home ve o hiç eve gelmedi And everytime you call him, all you get is a busy tone onu her aradığında,meşgul sesini duydun I heard you found out bulduğunu duydum That he’s doing to you sana yaptıklarını What you did to me bana yaptığını Ain’t that the way it goes bu şekilde olamaz When you cheated, girl aldattığında,kız My heart bleeded, girl kalbim kanadı,kız So it go without saying that should let the feeling hurt hislerin acımasını söylemeden olmaz Just a classic case scenario sıradan bir surum senaryosu Tell is always time her zmaan söyle Girl, you got what you deserved kızım,hakettiğini aldın And now you want somebody ve şimdi birini istiyorsun To cure the lonely nights yalnız gecelerine çare için You wish you had somebody keşke birisi olsun diye dilerdin That could come and make it right gelip düzeltecek birisi But girl, I ain’t somebody ama kızım,ben o birileri değilim I’m out of sympathy benim sempatim tükendi See.. gör ve anla