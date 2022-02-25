Justin Timberlake

Hey Girl
hey kız
Is he everything you wanted in a man?
onda bir erkekte istediğin herşey var mı
You know I gave you the world
biliyorsun sana dünyaları verdim
You had me in the palm of your hand
ben senin avucuna düşmüşüm
So why your love went away
ama aşkın niçin kayboldu
I just can’t seem to understand
anlayacağım gibi gözüküyor
Thought it was me and you, baby
sadece sen ve ben düşüncesini,bebeğim
Me and you until the end
sonsuza kadar sen ve ben
But I guess I was wrong
ama umarım yanılmışımdır
***
Don’t wanna think about it(uh)
bunun hakkında düşünmek istemiyorum
Don’t wanna talk about it(uh)
bunun hakkında konuşmak istemiyorum
I’m just so sick about it
bunun hakkında çok sıkıntılıyım
I can’t believe it’s ending this way
burada bittiğine inanamıyorum
Just so confused about it(uh)
kafam çok karşık
Feeling the blues about it(yeah)
hüzünü hissediyorum
I just can’t do without ya
sensiz yapamıyorum
Tell me is this fate
söyle bana bu kader mi
***
Is the way it’s really going down?
bu gerçekten bozuluyor mu
Is this how we say goodbye?
hoşçakal mı diyeceğiz
Shoulda known better when you came around
buraya gelince haberim olsa iyi olur
That you were gonna make me cry
bu beni ağlatır
It’s breaking my heart to watch you run around
kaçışını görmek kalbimi kırıyor
Cause I know that you’re living a lie
çünkü biliyorum ki bir yalanı yaşıyorsun
But that’s ok, baby, cause in time you will find
ama herşey tamam,bebeğim,çünkü zamanında sen bulacaksın
***
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
Yeah
***
Now Girl
şimdi bebeğim
I remember everything that you claimed
bütün taleplerini hatırlıyorum
You said that you were moving on now(on now)
taşınıp gittiğini söyledin şu an
Maybe I should do the same(maybe I should do the same)
belki aynı şeyi yapmalıyım
The funny thing about that is
komik olan şeyi
I was ready to give you my name
sana söz vermeye hazırdım
Thought it was me and you baby(baby)
sadece sen ve ben olduğumuzu düşündüm bebeğim
And now, it’s all just a shame
ve şimdi büyük utanç
That I guess I was wrong
tahminim yanlışmış
***
Don’t wanna think about it(uh)
bunun hakkında düşünmek istemiyorum
Don’t wanna talk about it(uh)
bunun hakkında konuşmak istemiyorum
I’m just so sick about it
bunun hakkında çok sıkıntılıyım
I can’t believe it’s ending this way
burada bittiğine inanamıyorum
Just so confused about it(uh)
kafam çok karşık
Feeling the blues about it(yeah)
hüzünü hissediyorum
I just can’t do without ya
sensiz yapamıyorum
Tell me is this fate
söyle bana bu kader mi
***
Is the way it’s really going down?
bu gerçekten bozuluyor mu
Is this how we say goodbye?
hoşçakal mı diyeceğiz
Shoulda known better when you came around
buraya gelince haberim olsa iyi olur
That you were gonna make me cry
bu beni ağlatır
It’s breaking my heart to watch you run around
kaçışını görmek kalbimi kırıyor
Cause I know that you’re living a lie
çünkü biliyorum ki bir yalanı yaşıyorsun
But that’s ok, baby, cause in time you will find
ama herşey tamam,bebeğim,çünkü zamanında sen bulacaksın
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
***
What goes around comes around
eden bulur
Yeahhh
evett
What goes around comes around
eden bulur
You should know that
bunu bilmelisin
What goes around comes around
eden bulur
Yeahhh
evett
What goes around comes around
eden bulur
You should know that
bunu bilmelisin
***
Don’t wanna think about it(uh)
bunun hakkında düşünmek istemiyorum
Don’t wanna talk about it(uh)
bunun hakkında konuşmak istemiyorum
I’m just so sick about it
bunun hakkında çok sıkıntılıyım
I can’t believe it’s ending this way
burada bittiğine inanamıyorum
Just so confused about it(uh)
kafam çok karşık
Feeling the blues about it(yeah)
hüzünü hissediyorum
I just can’t do without ya
sensiz yapamıyorum
Tell me is this fate
söyle bana bu kader mi
***
Is the way it’s really going down?
bu gerçekten bozuluyor mu
Is this how we say goodbye?
hoşçakal mı diyeceğiz
Shoulda known better when you came around
buraya gelince haberim olsa iyi olur
That you were gonna make me cry
bu beni ağlatır
It’s breaking my heart to watch you run around
kaçışını görmek kalbimi kırıyor
Cause I know that you’re living a lie
çünkü biliyorum ki bir yalanı yaşıyorsun
But that’s ok, baby, cause in time you will find
ama herşey tamam,bebeğim,çünkü zamanında sen bulacaksın
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
What goes around, goes around, goes around, don’t go away, back around
eden bulur,sakın gitme,geri gel buralara
Yup
evvet
Yup
evvet
Yup(let me paint this picture for ya, baby)
evvet(bırak da senin için bir resim yapayım)
Yup
evvet
***
You spend your nights alone
gecelerin yalnız geçti
And he never comes home
ve o hiç eve gelmedi
And everytime you call him, all you get is a busy tone
onu her aradığında,meşgul sesini duydun
I heard you found out
bulduğunu duydum
That he’s doing to you
sana yaptıklarını
What you did to me
bana yaptığını
Ain’t that the way it goes
bu şekilde olamaz
When you cheated, girl
aldattığında,kız
My heart bleeded, girl
kalbim kanadı,kız
So it go without saying that should let the feeling hurt
hislerin acımasını söylemeden olmaz
Just a classic case scenario
sıradan bir surum senaryosu
Tell is always time
her zmaan söyle
Girl, you got what you deserved
kızım,hakettiğini aldın
And now you want somebody
ve şimdi birini istiyorsun
To cure the lonely nights
yalnız gecelerine çare için
You wish you had somebody
keşke birisi olsun diye dilerdin
That could come and make it right
gelip düzeltecek birisi
But girl, I ain’t somebody
ama kızım,ben o birileri değilim
I’m out of sympathy
benim sempatim tükendi
See..
gör ve anla