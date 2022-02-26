Kaan Boşnak

Yolunuzdan geçmem, ben bu boku para versen içmem Dalgalarım derindir, dalarım vazgeçmem Gülüşün bana oksijen, göremezsem deliricem Bebeğim gel bana sokul, sana aşktan söz edicem *** Gel güzelim bana gel sen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da gönlüne asker gönderip Barbar devletler kursam Gel güzelim bana gel sen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da gönlüne asker gönderip Barbar devletler kursam *** Bu dünya bomboş hiçbir şeye üzülme değmez Ne yaparsan yap kalbin değişmez O da hepten sana özel göremesin onu kimseler Bana zaten ulaşamaz anca bok atıp seyreder *** Gel güzelim bana gel sen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da gönlüne asker gönderip Barbar devletler kursam Gel güzelim bana gel sen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da gönlüne asker gönderip Barbar devletler kursam *** Geçtiğim yerlerden, fışkırdı ağaçlar Çölün ortasındaki Nil gibi Öyle ki sen anladın, kalbimi ağırladın Ben de hiç düşünmeden sevdim seni *** Gel güzelim bana gel sen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da gönlüne asker gönderip Barbar devletler kursam Gel güzelim bana gel sen Doğruyu yanlışı bulsam Ya da gönlüne asker gönderip Barbar devletler kursam