Kaan Boşnak

Barbar Şarkı Sözleri
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Yolunuzdan geçmem, ben bu boku para versen içmem
Dalgalarım derindir, dalarım vazgeçmem
Gülüşün bana oksijen, göremezsem deliricem
Bebeğim gel bana sokul, sana aşktan söz edicem
***
Gel güzelim bana gel sen
Doğruyu yanlışı bulsam
Ya da gönlüne asker gönderip
Barbar devletler kursam
Gel güzelim bana gel sen
Doğruyu yanlışı bulsam
Ya da gönlüne asker gönderip
Barbar devletler kursam
***
Bu dünya bomboş hiçbir şeye üzülme değmez
Ne yaparsan yap kalbin değişmez
O da hepten sana özel göremesin onu kimseler
Bana zaten ulaşamaz anca bok atıp seyreder
***
Gel güzelim bana gel sen
Doğruyu yanlışı bulsam
Ya da gönlüne asker gönderip
Barbar devletler kursam
Gel güzelim bana gel sen
Doğruyu yanlışı bulsam
Ya da gönlüne asker gönderip
Barbar devletler kursam
***
Geçtiğim yerlerden, fışkırdı ağaçlar
Çölün ortasındaki Nil gibi
Öyle ki sen anladın, kalbimi ağırladın
Ben de hiç düşünmeden sevdim seni
***
Gel güzelim bana gel sen
Doğruyu yanlışı bulsam
Ya da gönlüne asker gönderip
Barbar devletler kursam
Gel güzelim bana gel sen
Doğruyu yanlışı bulsam
Ya da gönlüne asker gönderip
Barbar devletler kursam