Kaan Boşnak

Seni kucağında bebeğimle görmek isterim Bir an olsun uzağa gidersen seni eğer özlerim Ne olursun sen üzülme Gülüşünle beni benden al Sana kalsın sözlerim *** Ne olursun sen üzülme Gülüşünle beni benden al Sana kalsın sözlerim *** Sana nasıl sürüklendim Senin için temizlendim Gözümün içine bak, elini uzat Gerisini ben üstlendim *** Sana nasıl sürüklendim Senin için temizlendim Ruhumun içine bak, elini uzat Gerisini ben üstlendim *** Sana nasıl sürüklendim Senin için temizlendim Gözümün içine bak, elini uzat Gerisini ben üstlendim *** Sana nasıl sürüklendim Senin için temizlendim Ruhumun içine bak, elini uzat Gerisini ben üstlendim *** Seni kucağında bebeğimle görmek isterim