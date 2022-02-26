Kaan Boşnak

Bebeğim Şarkı Sözleri
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Seni kucağında bebeğimle görmek isterim
Bir an olsun uzağa gidersen seni eğer özlerim
Ne olursun sen üzülme
Gülüşünle beni benden al
Sana kalsın sözlerim
***
Ne olursun sen üzülme
Gülüşünle beni benden al
Sana kalsın sözlerim
***
Sana nasıl sürüklendim
Senin için temizlendim
Gözümün içine bak, elini uzat
Gerisini ben üstlendim
***
Sana nasıl sürüklendim
Senin için temizlendim
Ruhumun içine bak, elini uzat
Gerisini ben üstlendim
***
Sana nasıl sürüklendim
Senin için temizlendim
Gözümün içine bak, elini uzat
Gerisini ben üstlendim
***
Sana nasıl sürüklendim
Senin için temizlendim
Ruhumun içine bak, elini uzat
Gerisini ben üstlendim
***
Seni kucağında bebeğimle görmek isterim