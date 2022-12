hem gündüzüm hem gecem her saniyem her bir hecem her cevabım sensin hem de her bilmecem *** durup baktın göz ucuyla başka biri vardı yanında sakin kalamazdım benim olacağını bilmesem *** bilmem kaç yüz kişi içinden gördüm deli gözlerini birden belki tanımazdım seni o konsere gelmesen *** gece sonunda kayboldun baktım sana yok olmuştun sakin kalamazdım benim olacağını bilmesem *** emindim zaten geleceğinden gördün beni sen merceğinden bense kaçtığım gerçeğimden kayboldum *** emindim zaten geleceğinden bense kaçtığım gerçeğimden sen gördün beni merceğinden benimle kayboldun benimle kayboldun *** bahsettiğim seks değil o da içinde ama tek değil türkçe yazılmış bir şiiri sana çevirircesinden *** saçlarında kayboldum dudaklarında kavruldum rüzgarlarında savruldum gel durdur istersen *** emindim zaten geleceğinden gördün beni sen merceğinden bense kaçtığım gerçeğimden kayboldum *** emindim zaten geleceğinden bense kaçtığım gerçeğimden sen gördün beni merceğinden benimle kayboldun benimle kayboldun