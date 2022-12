Bırakma kendini Hadi gel yaslan bana Yanımda değilsen Ne İstanbul ne Ankara Dalgalara direndim Bilmem neye güvendim Bir damla su dökmem Tüm dünya alev alsa da *** Bilmem kime gücendin hadi gel anlat bana Değişmem gülüşünü tüm dünya benim olsa da Her kimse seni üzüp üstüne ağlatırsa Bir damla su vermem çöllerde kavrulsa da *** Bilmem kime gücendin hadi gel anlat bana Değişmem gülüşünü tüm dünya benim olsa da Her kimse seni üzüp üstüne ağlatırsa Bir damla su vermem çöllerde kavrulsa da *** Gösterme kendini Hadi gel saklan bana Ben hiçbir yerdeyim Ne evde ne bankada Hainlere direndim Pisliklere gülerdim Elinizden su içmem Ruhum tuza batsa da *** Bilmem kime gücendin hadi gel anlat bana Değişmem gülüşünü tüm dünya benim olsa da Her kimse seni üzüp üstüne ağlatırsa Bir damla su vermem çöllerde kavrulsa da *** Bilmem kime gücendin hadi gel anlat bana Değişmem gülüşünü tüm dünya benim olsa da Her kimse seni üzüp üstüne ağlatırsa Bir damla su vermem çöllerde kavrulsa da