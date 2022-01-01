Ben Geldim Şarkı Sözleri
Kaan Boşnak Ben Geldim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kaan Boşnak Ben Geldim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Geldim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Düşünmek faydasız, aklın önemi yok
Ne çok istedim ama, hiç kimseyi sevemiyom
Hayaller, balıklar, yazlık sesleri gibi
En gizlisi kalbimin seni hapsettiğim yeri
Saklan orada
***
Yolunda gözükür, yalandan gülersin
İçinde alevler, dokunsam kaçarsın
Uzaklara bakarken gözün beni arar
Görürsün susarsın, uyursun susarsın
Uyansana
***
İnanmasan da sensin aklımda
Hiç kimse yok ki senden başka
Neye yarıyor bütün bu sözler, şarkılar sen olmazsan
***
İnanmasan da sensin yanımda
Hiç kimse yok ki senden başka
Neye yarıyor bütün bu şiir, bütün bu şarkılar
Sen olmazsan
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Bağrımda bir ataş yaniy
Gün geçtikçe alavlaniy
Gözlerim yollarda kaldı
Gelme aşkın bezirgani
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
***
Dalda kuruyan yaprak
Ne öliyem ne de sağ
Aşkın ile cehennemde
Mahşere dek yanacağım
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
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Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
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