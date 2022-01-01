Kaan Boşnak

Sen Olmazsan Düşünmek faydasız, aklın önemi yok Ne çok istedim ama, hiç kimseyi sevemiyom Hayaller, balıklar, yazlık sesleri gibi En gizlisi kalbimin seni hapsettiğim yeri Saklan orada *** Yolunda gözükür, yalandan gülersin İçinde alevler, dokunsam kaçarsın Uzaklara bakarken gözün beni arar Görürsün susarsın, uyursun susarsın Uyansana *** İnanmasan da sensin aklımda Hiç kimse yok ki senden başka Neye yarıyor bütün bu sözler, şarkılar sen olmazsan *** İnanmasan da sensin yanımda Hiç kimse yok ki senden başka Neye yarıyor bütün bu şiir, bütün bu şarkılar Sen olmazsan

Dünyayı Ters Döndüremem Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem