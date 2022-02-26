Kaan Boşnak

Çalınanı Bize Geri Veremezler Bizle Yüzer Yada Filim Izler Güç Alırız Birbirimizden *** Uzak Bir Kıtada Sıfırdan Başlayıp Hiç Bir Şey Almayız Gerimizden Ikimizde Biraz Deliyiz Ha Güç Alırız Birbirimizden *** Burada Daha Kaç Günümüz Var Ne Zaman Kalkar Uçan Otobüsler Biz Gezeriz Ama Bizi Izler Sana Verecek Şeyim Çok *** Karışınca Ana Bileşenler Değişik Der Asıl Değişenler Kendiliğinden Gelişenlere Diyecek Şeyim Yok... *** Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim *** Çok Dolunay Yok Görünürde Kanayıp Kapanan Yer Derinimde Kim Ne Bilirde Ne Düşünürde Sizi Gülecek Yerim Yok... *** Sadece Geceleri Buluşanlar Dinlemeden Bizi Konuşanlar Yüzde Kaçı Sudan Oluşanlar Sizi Salacak Ipim Yok... *** Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim