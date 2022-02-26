Seni Buldum Ya Şarkı Sözleri
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Kaan Boşnak
Seni Buldum Ya
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Çalınanı Bize Geri Veremezler
Bizle Yüzer Yada Filim Izler
Güç Alırız Birbirimizden
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Uzak Bir Kıtada Sıfırdan Başlayıp
Hiç Bir Şey Almayız Gerimizden
Ikimizde Biraz Deliyiz Ha
Güç Alırız Birbirimizden
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Burada Daha Kaç Günümüz Var
Ne Zaman Kalkar Uçan Otobüsler
Biz Gezeriz Ama Bizi Izler
Sana Verecek Şeyim Çok
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Karışınca Ana Bileşenler
Değişik Der Asıl Değişenler
Kendiliğinden Gelişenlere
Diyecek Şeyim Yok...
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Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim
Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim
Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim
Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim
***
Çok Dolunay Yok Görünürde
Kanayıp Kapanan Yer Derinimde
Kim Ne Bilirde Ne Düşünürde
Sizi Gülecek Yerim Yok...
***
Sadece Geceleri Buluşanlar
Dinlemeden Bizi Konuşanlar
Yüzde Kaçı Sudan Oluşanlar
Sizi Salacak Ipim Yok...
***
Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim
Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim
Seni Buldum Ya Başka Ne Isterim
Dursun Dünya, Tozu Ben Temizlerim