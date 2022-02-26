Yorgunum ve Ağrılar Şarkı Sözleri
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Kaan Boşnak
Yorgunum ve Ağrılar
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Eskimiş, renkli yaz günlerini
Özlemiş gibiyim
kendimi çok yüksek bir binadan atmış da
Ölmemiş gibiyim
Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var
Eziklerim, çiziklerim...
Biraz daha tanısam seni
Bu gece başımda beklemeni isterim
***
Bir haftalık Ankara tatilimi bitirmiş,
Doymamış gibiyim
Zincirini kırmış köleler gibi
Kaçan heveslerimi saymamış gibiyim
***
Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var
Eziklerim, çiziklerim...
Biraz daha tanısam seni
Bu gece başımda beklemeni isterim
Bir sabah gün doğmadan evden çıkmış
Ve geri dönmemiş gibiyim
İçimde kalmış ne varsa ne yoksa
Hepsini söylemiş gibiyim
Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var
Eziklerim, çiziklerim...
Biraz daha tanısam seni
Bu gece başımda beklemeni isterim