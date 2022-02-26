Kaan Boşnak

Eskimiş, renkli yaz günlerini Özlemiş gibiyim kendimi çok yüksek bir binadan atmış da Ölmemiş gibiyim Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var Eziklerim, çiziklerim... Biraz daha tanısam seni Bu gece başımda beklemeni isterim *** Bir haftalık Ankara tatilimi bitirmiş, Doymamış gibiyim Zincirini kırmış köleler gibi Kaçan heveslerimi saymamış gibiyim *** Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var Eziklerim, çiziklerim... Biraz daha tanısam seni Bu gece başımda beklemeni isterim Bir sabah gün doğmadan evden çıkmış Ve geri dönmemiş gibiyim İçimde kalmış ne varsa ne yoksa Hepsini söylemiş gibiyim Yorgunum ve ağrılar, kırıklarım var Eziklerim, çiziklerim... Biraz daha tanısam seni Bu gece başımda beklemeni isterim