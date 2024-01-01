Gölge Etme Şarkı Sözleri
Kaan Tangöze Gölge Etme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kaan Tangöze Gölge Etme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gölge Etme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bekle dedi gitti
Ben beklemedim, o da gelmedi
Ölüm gibi bir şey oldu
Ama kimse ölmedi
***
Aşk ateşi yanar, yanar söner mi?
Gönül yarası bir gün geçer mi?
Öyle sevdim, içim dışım enerji
E dur bakalım, döner belki
***
Eğer başını alıp kaçıp giderse
Olur da bir gün beni terk ederse
Hangi dağda ölürüm bilmem, bilinmez
Gitsin bakalım, kolaysa öyle
***
Ah, bebeğim beni ne çok severdi
«Ruh ikizim», «canım» derdi
E ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi?
E dur bakalım, döner belki
https://lyricstranslate.com