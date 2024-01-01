Kaan Tangöze

Bekle dedi gitti Ben beklemedim, o da gelmedi Ölüm gibi bir şey oldu Ama kimse ölmedi *** Aşk ateşi yanar, yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim, içim dışım enerji E dur bakalım, döner belki *** Eğer başını alıp kaçıp giderse Olur da bir gün beni terk ederse Hangi dağda ölürüm bilmem, bilinmez Gitsin bakalım, kolaysa öyle *** Ah, bebeğim beni ne çok severdi «Ruh ikizim», «canım» derdi E ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi? E dur bakalım, döner belki https://lyricstranslate.com