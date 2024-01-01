İnsan Olmak Kolay Değil Şarkı Sözleri
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Kader
İnsan Olmak Kolay Değil
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Artık sabrım kalmadı
Ya kal bende ya da git
Bir görünüp kaybolma
Gideceksen durma, git
***
Artık sabrım kalmadı
Ya kal bende ya da git
Bir görünüp kaybolma
Gideceksen durma, git
***
Bıktım yalanlarından
Bıktım pişmanlığından
Bu kaçıncı özürün?
Bu kaçıncı yalvarman?
***
Adam gibi sev beni
Benim sevdiğim gibi
Nazın aşkından büyük
Deli etme kalbimi
***
Adam gibi sev beni
Benim sevdiğim gibi
Nazın aşkından büyük
Deli etme kalbimi
***
Benle oyun oynama
Ben oyuncak değilim
Üzülen sen olursun
İnan ki çok ciddiyim
***
Benle oyun oynama
Ben oyuncak değilim
Üzülen sen olursun
İnan ki çok ciddiyim
***
Bıktım yalanlarından
Bıktım pişmanlığından
Bu kaçıncı özürün?
Bu kaçıncı yalvarman?
***
Adam gibi sev beni
Benim sevdiğim gibi
Nazın aşkından büyük
Deli etme kalbimi
***
Adam gibi sev beni
Benim sevdiğim gibi
Nazın aşkından büyük
Deli etme kalbimi
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