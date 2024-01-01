Artık sabrım kalmadı Ya kal bende ya da git Bir görünüp kaybolma Gideceksen durma, git *** Artık sabrım kalmadı Ya kal bende ya da git Bir görünüp kaybolma Gideceksen durma, git *** Bıktım yalanlarından Bıktım pişmanlığından Bu kaçıncı özürün? Bu kaçıncı yalvarman? *** Adam gibi sev beni Benim sevdiğim gibi Nazın aşkından büyük Deli etme kalbimi *** Adam gibi sev beni Benim sevdiğim gibi Nazın aşkından büyük Deli etme kalbimi *** Benle oyun oynama Ben oyuncak değilim Üzülen sen olursun İnan ki çok ciddiyim *** Benle oyun oynama Ben oyuncak değilim Üzülen sen olursun İnan ki çok ciddiyim *** Bıktım yalanlarından Bıktım pişmanlığından Bu kaçıncı özürün? Bu kaçıncı yalvarman? *** Adam gibi sev beni Benim sevdiğim gibi Nazın aşkından büyük Deli etme kalbimi *** Adam gibi sev beni Benim sevdiğim gibi Nazın aşkından büyük Deli etme kalbimi