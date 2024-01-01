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7/24 Dinle İnsan Olmak Kolay Değil

İnsan Olmak Kolay Değil Şarkı Sözleri

Kader İnsan Olmak Kolay Değil şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader İnsan Olmak Kolay Değil şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsan Olmak Kolay Değil sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kader

Kader

İnsan Olmak Kolay Değil

  • Adam Gibi Sev Beni

  • Nerede

  • Zampara Şakir

  • Ölüm Kabul Ama Ayrılık Asla

  • İnsan Olmak Kolay Değil

  • Vefasız

  • Sevmekten Korkma

  • Uzak Dur Benden

  • Seviyorum

  • Ben Bunları Haketmedim

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