İşte benim aşk kurallarım Yüreğim körpecik üzme adamım İçimde hala onun yangını var Bulutlar çağırır söndürme adamım Sen adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse Adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde Yine de gözlerime bakma, yabana atma kanayan kalbimle adamım Söylemediğim aşk kurallarım Geçici mi kalıcı mısın adamım? Yüreğimde hem ateş, hem yağmur taşırsın Serseri rüzgar gibi misin adamım? Bak hani varya benliğimde, haykırıyor gözlerimde Vurdular beni ansızın o toyluk günlerimde Adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde Yine de gözlerime bakma, yabana atma kanayan kalbimle adamım Sen adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse Adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde Yine de gözlerime bakma, yabana atma kanayan kalbimle adamım