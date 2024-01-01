Adamım Şarkı Sözleri
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İşte benim aşk kurallarım
Yüreğim körpecik üzme adamım
İçimde hala onun yangını var
Bulutlar çağırır söndürme adamım
Sen adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde
Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse
Adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde
Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse
Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde
Yine de gözlerime bakma, yabana atma kanayan kalbimle adamım
Söylemediğim aşk kurallarım
Geçici mi kalıcı mısın adamım?
Yüreğimde hem ateş, hem yağmur taşırsın
Serseri rüzgar gibi misin adamım?
Bak hani varya benliğimde, haykırıyor gözlerimde
Vurdular beni ansızın o toyluk günlerimde
Adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde
Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse
Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde
Yine de gözlerime bakma, yabana atma kanayan kalbimle adamım
Sen adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde
Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse
Adamım bakma öyle sileceksen beni bir kalemde
Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse
Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde
Yine de gözlerime bakma, yabana atma kanayan kalbimle adamım