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7/24 Dinle Sabret / Güleceğiz Yakında

Sabret / Güleceğiz Yakında Şarkı Sözleri

Kader Sabret / Güleceğiz Yakında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader Sabret / Güleceğiz Yakında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sabret / Güleceğiz Yakında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kader

Kader

Sabret / Güleceğiz Yakında

  • Aklında Kalsın

  • Allahın Dediği Olur

  • Anne

  • Delisin

  • Küçüğüm

  • Sabret

  • Sen Olmasanda

  • Şaka Maka Derken

  • Kaderşn Benim

  • Geleceğiz Yakında

  • İğde Ağaçları

  • Önemli Değil

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