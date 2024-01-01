Sabret / Güleceğiz Yakında Şarkı Sözleri
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Kader
Sabret / Güleceğiz Yakında
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Belki sana hos degil, sözüm aklinda kalsin
Bakislarim bos degil, gözüm aklinda kalsin
Yüregime ektigim, hasretini cektigim
Yollarina cöktügüm, dizim aklinda kalsin
Yollarindan cektigim, sizim aklinda kalsin
***
Zor gelsede zor bile, hoscakal güle güle
Beni unutsan bile sazim aklinda kalsin
Aklinda kalsin, aklinda kalsin
Yok olsada bedenim özüm aklinda kalsin
***
Sobam yanmis ne fayda
Ben donarken burada
Her ictigin corbada tuzum aklinda kalsin
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Gurbetin bir kösesinde
Hasret sana yetti anne
Anlatilmaz dert icinde
Bir gün daha bitti anne
***
Ne gelen oldu ne giden
***
Ne halimi sual eden
Yanlizliklar icinde ben
Bu bayramda bitti anne
Hasret sana yetti anne
***
Anne,anne,anne,anne
Bu bayramda bitti Anne
***
Her gün böyle Derbederim
Ümitlerim bitti anne
Paramparca olmus dünyam
Ne hallere düstüm anne
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Görüyorsun tanrım beni,
Değiştir bu kaderimi,
Açtım sana ellerimi,
Yalvarırım dertli dertli.
***
Bu cananın sahibisin,
Sığınacak gücüm sensin,
Derman bana senden gelsin,
Bekliyorum dertli dertli.
***
Eskiler hep tas misali,
Gözlerimde çile seli,
Yasadığım nerden belli,
Gecem dertli günüm dertli.
***
Dertlerimle yalnız kaldım,
Bir çıkar yol bulamadım,
Çilelerle adim adım,
Yürüyorum dertli dertli.
***
Özlediğim güneş doğsun,
Yarabbim tek umudumsun,
Dualarım kabul olsun,
Yaşanmıyor dertli dertli.
***
Eskiler hep tas misali,
Gözlerimde çile seli,
Yasadığım nerden belli,
Gecem dertli günüm dertli.
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