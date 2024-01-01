Aklında Kalsın Belki sana hos degil, sözüm aklinda kalsin Bakislarim bos degil, gözüm aklinda kalsin Yüregime ektigim, hasretini cektigim Yollarina cöktügüm, dizim aklinda kalsin Yollarindan cektigim, sizim aklinda kalsin *** Zor gelsede zor bile, hoscakal güle güle Beni unutsan bile sazim aklinda kalsin Aklinda kalsin, aklinda kalsin Yok olsada bedenim özüm aklinda kalsin *** Sobam yanmis ne fayda Ben donarken burada Her ictigin corbada tuzum aklinda kalsin

Anne Gurbetin bir kösesinde Hasret sana yetti anne Anlatilmaz dert icinde Bir gün daha bitti anne *** Ne gelen oldu ne giden *** Ne halimi sual eden Yanlizliklar icinde ben Bu bayramda bitti anne Hasret sana yetti anne *** Anne,anne,anne,anne Bu bayramda bitti Anne *** Her gün böyle Derbederim Ümitlerim bitti anne Paramparca olmus dünyam Ne hallere düstüm anne