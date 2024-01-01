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7/24 Dinle Seni Veren Allaha Kurban Olayım

Seni Veren Allaha Kurban Olayım Şarkı Sözleri

Kader Seni Veren Allaha Kurban Olayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kader Seni Veren Allaha Kurban Olayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Veren Allaha Kurban Olayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kader

Kader

Seni Veren Allaha Kurban Olayım

  • Al Gülüm Ver Gülüm

  • Seni Veren Allah'a Kurban Olayım

  • Bir Adama Vuruldum

  • Olura Olmaza

  • Doymadım Sana

  • Gel Yarim Sılaya Dönek

  • Sen Öyle Zannet

  • Sen Varsın

  • Olur Artık

  • Sen Diye Diye

  • Kaçamazsın Benden

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