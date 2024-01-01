Ama Ben Çiçek açmaz bahçelerde yosun bitmez denizlerde Bülbül ötmez bu seherde sonumuz mu geldi acaba *** Ama ben... seni çok severdim Ama ben... senin için ölürdüm Ama ben.. bu canımı verirdim Sensizim çok yanlızım... *** Nefes aldım kokunu duydum hasrete gömüldüm derinden Son bir defa bana gelde yüzünü göreyim yeniden *** Ama ben... seni çok severdim Ama ben... senin için ölürdüm Ama ben.. bu canımı verirdim Sensizim çok yanlızım.... *** Sen... sevgi nedir bilirmisin Sevmek yürek ister.... yürek Sen hiç sevmedin ki bu alemde Gönlüme taht kurmuşdun Yıkdın gittin bir kalemde Biliyorum gökteki yıldızlar kadar uzaksin Sen aslında bana tuzaksın Umutsuz aşk derler bunun adına Tohumunu ekemezsin Yapışdımı bir kere yakana ezipde geçemezsin Dedim ya sevmek yürek ister...yürek Sende ne yürek var nede... neyse....