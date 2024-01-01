Anne Gurbetin bir kösesinde Hasret sana yetti anne Anlatilmaz dert icinde Bir gün daha bitti anne *** Ne gelen oldu ne giden *** Ne halimi sual eden Yanlizliklar icinde ben Bu bayramda bitti anne Hasret sana yetti anne *** Anne,anne,anne,anne Bu bayramda bitti Anne *** Her gün böyle Derbederim Ümitlerim bitti anne Paramparca olmus dünyam Ne hallere düstüm anne

Aklında Kalsın Belki sana hos degil, sözüm aklinda kalsin Bakislarim bos degil, gözüm aklinda kalsin Yüregime ektigim, hasretini cektigim Yollarina cöktügüm, dizim aklinda kalsin Yollarindan cektigim, sizim aklinda kalsin *** Zor gelsede zor bile, hoscakal güle güle Beni unutsan bile sazim aklinda kalsin Aklinda kalsin, aklinda kalsin Yok olsada bedenim özüm aklinda kalsin *** Sobam yanmis ne fayda Ben donarken burada Her ictigin corbada tuzum aklinda kalsin